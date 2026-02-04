본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

경기도여성비전센터, 재능기부 자원봉사단 연 100만원 지원

이영규기자

입력2026.02.04 07:07

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2월25일까지 10팀 내외 자원봉사단 모집

경기도여성비전센터가 오는 25일까지 재능기부를 통해 지역사회에 봉사할 '재능기부 자원봉사단'을 모집한다.


모집 대상은 활동 지역이 경기도인 자원봉사 동아리다. 동아리 구성은 5인 이상, 동아리 봉사활동 경력은 6개월 이상이어야 한다.

도 여성비전센터는 심사를 통해 10팀 내외를 선정한다.


선정된 팀에는 연간 100만원 상당의 재료비가 지원되며, 활성 성과가 우수한 동아리에는 도지사 표창도 한다.


경기도청

경기도청

AD
원본보기 아이콘

또한 도 여성비전센터의 체육실과 회의실 등 학습 공간을 무상으로 이용할 수 있다.

신청을 희망하는 동아리는 도 여성비전센터 누리집(gg.go.kr/woman)에 들어가 신청 서식을 내려받아 담당자 전자우편으로 제출하면 된다.


지난해 활동한 재능기부 자원봉사단은 노인 대상 스마트폰 사용 등 디지털리터러시 교육, 소외계층 문화예술공연, 체험교실 운영, 재봉기술 활용 소창수건 제작 소방서 기부, 유아용 이불 미혼모시설 기부, 지역사회 수질정화 활동 등 총 14팀으로 522회의 재능기부에 참여했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"지금 아니면 늦는다" 말에 300만원 쏟아부었는데…전문가들이 말리는 이유 "지금 아니면 늦는다" 말에 300만원 쏟아부었는데... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"2만5000원에 100개 구매 성공"…이마트에 몰리는 사람들, 무슨 일

"직장인 부러움 폭발"…'성과급 1.4억' 하이닉스 '두쫀쿠 매니저' 공고

"3년간 스마트폰 단절"…'서울대 합격' 이부진 장남의 공부법

"빨리 샀어야 했는데…" 쿠팡 '99원 생리대' 이틀 만에 동났다

"매달 10만원 넣으면 30만원 얹어드려요"…3년 뒤 1080만원 찍힌다는 '이 계좌'

"언제 찍힌 거야?" 안경 쓴 남자와 대화했을 뿐인데…연락처·직장까지 '탈탈'

"청약통장, 이번 달엔 날리지 말자"…2월 분양 1만가구 '골라 넣는 법'

새로운 이슈 보기