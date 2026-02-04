경기도여성비전센터, 재능기부 자원봉사단 연 100만원 지원

2월25일까지 10팀 내외 자원봉사단 모집

경기도여성비전센터가 오는 25일까지 재능기부를 통해 지역사회에 봉사할 '재능기부 자원봉사단'을 모집한다.

모집 대상은 활동 지역이 경기도인 자원봉사 동아리다. 동아리 구성은 5인 이상, 동아리 봉사활동 경력은 6개월 이상이어야 한다.

도 여성비전센터는 심사를 통해 10팀 내외를 선정한다.

선정된 팀에는 연간 100만원 상당의 재료비가 지원되며, 활성 성과가 우수한 동아리에는 도지사 표창도 한다.

또한 도 여성비전센터의 체육실과 회의실 등 학습 공간을 무상으로 이용할 수 있다.

신청을 희망하는 동아리는 도 여성비전센터 누리집(gg.go.kr/woman)에 들어가 신청 서식을 내려받아 담당자 전자우편으로 제출하면 된다.

지난해 활동한 재능기부 자원봉사단은 노인 대상 스마트폰 사용 등 디지털리터러시 교육, 소외계층 문화예술공연, 체험교실 운영, 재봉기술 활용 소창수건 제작 소방서 기부, 유아용 이불 미혼모시설 기부, 지역사회 수질정화 활동 등 총 14팀으로 522회의 재능기부에 참여했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>