그린광학, 방산·우주항공 핵심 소재 정부 지원 사업 순항

그린광학은 정부와 긴밀한 협력을 통해 방산·우주항공·핵심 전략 소재인 'MS-ZnS(Multi-Spectral Zinc Sulfide)'의 양산 준비를 안정적으로 진행하고 있다고 3일 밝혔다.

그린광학은 지난해 12월 방위사업청이 주관하는 국가 전략 지원사업인 'GVC30(Global Value Chain 30)' 프로젝트에 최종 선정됐다. GVC30 프로젝트는 글로벌 밸류체인 진입 가능성이 높은 30개 첨단 소재·부품·장비 기업을 집중 육성하는 정부주도 전략 사업이다. 방산, 반도체, 우주항공, 배터리 등 국가 안보와 산업 경쟁력에 직결되는 핵심 분야에서 기술 고도화와 양산 체계 구축을 동시에 지원해 글로벌 공급망으로의 직접 진입을 촉진한다.

그린광학은 MS-ZnS 분야에서 국내 최고 수준의 기술력과 국산화 역량을 인정받아 이번 과제에 선정됐다. MS-ZnS는 가시광과 적외선(IR) 영역을 동시에 투과할 수 있는 고성능 광학 세라믹 소재로, 주로 유도무기, 열화상 장비, 감시·정찰 시스템 등 전략적 방산 분야에 활용되는 핵심 부품이다.

그린광학은 정부 지원금을 받아 약 60억원 규모의 '고온 등방압(HIP: Hot Isostatic Press)' 장비 도입을 추진한다. HIP 장비는 소재 내부의 기공을 제거해 광학적 특성을 극대화한다. 특히 적외선용 소재(CVD-ZnS)를 가시광선 영역까지 투과 가능한 다파장 소재로 향상시키는 핵심 설비로, MS-ZnS의 품질 안정성과 대량생산을 가능하게 한다.

그린광학은 해당 장비를 기반으로 MS-ZnS의 본격적인 양산체계를 구축하고, 이스라엘 등 글로벌 방산 선진국의 첨단 요격 시스템에 적용되는 고품질 MS-ZnS의 공급을 확대할 계획이다.

그린광학 관계자는 "기존 화학기상증착(CVD) 설비에 이어 이번 HIP 장비 도입은 글로벌 소재 전문 기업으로 도약하는 중요한 전환점이 될 것"이라며 "글로벌 파트너사 및 국내 방산 기업들의 수요에 대응할 수 있는 양산 체계를 구축해 기업 가치와 투자자 가치를 동시에 제고하겠다"고 말했다.





