아산나눔재단, '마루' 배치 프로그램 참여 스타트업 모집

최대 1.5년간 입주, 공간·성장·커뮤니티 지원

아산나눔재단은 기업가정신 플랫폼 '마루(MARU)'의 올해 상반기 배치 프로그램에 참여할 스타트업을 모집한다고 3일 밝혔다.

아산나눔재단이 운영하는 '마루'는 스타트업의 성장을 지원하는 인큐베이터로 창업에 필요한 공간 인프라와 네트워크, 교육 등을 폭넓게 지원한다. 서울 역삼동 창업가거리에 위치한 마루에는 약 30여개 스타트업을 비롯해, 국내외 벤처캐피털, 액셀러레이터, 창업 지원 기관 등이 입주해 있다.

이번 상반기에 선발되는 배치팀은 창업 허브 공간 '마루180'과 '마루360'에 입주해, 사무 공간은 물론 성장 프로그램과 커뮤니티를 연계한 다양한 지원을 받게 된다.

먼저 배치팀은 최대 1년 6개월간 사무공간, 회의실, 휴게실, 샤워실, 수면실 등 부대 시설을 자유롭게 이용할 수 있다. 창업생태계 행사를 개최할 수 있는 이벤트홀, 사진 및 영상 촬영이 가능한 스튜디오, 세미나실도 무료로 사용 가능하다. 사무 공간은 팀별 인원에 따라 배정되며 업무에 필요한 사무용 가구 일체가 함께 제공된다. 공간 비용은 시설 관리에 필요한 최소 실비만 내면 된다.

마루에서는 스타트업의 성장을 지원하는 프로그램도 경험할 수 있다. 오픈AI, 엔비디아, 앤트로픽 등과 제휴를 맺고 연간 약 13억원 상당의 혜택을 제공하는 '마루베네핏'을 통해 클라우드·인공지능(AI), 개발, 채용, 홍보, 복지 등 초기 스타트업에 필요한 서비스를 무료 또는 할인된 금액으로 이용할 수 있다. 재단의 해외 거점이자 글로벌 커뮤니티 허브인 '마루SF'를 이용할 수 있는 멤버십 자격도 부여한다.

또한 마루 배치팀은 90여명의 업계 전문가와 선배 창업자에게 1대 1 멘토링을 받을 수 있는 '마루커넥트', 스타트업과 국내외 VC를 연결하고 투자 유치를 연계하는 '마루IR매칭' 프로그램에도 참여할 수 있다. 마루에서는 스타트업 대표를 위한 액셀러레이팅 프로그램도 운영해 팀별 지표를 재정의하고 실행력을 높일 수 있도록 돕는다.

올해부터는 배치 자격 요건에서 법인 설립 연한에 제한을 두지 않는다. 마루의 공간·프로그램·커뮤니티를 통해 성장을 도모하는 스타트업을 선발할 계획이다. 벤처기업 인증을 받은 기업을 우대하고, 사행 및 유흥업종은 선발 대상에서 제외된다. 마루 배치 프로그램 참여를 희망하는 기업은 27일까지 마루 공식 홈페이지를 통해 지원하면 된다.

천성우 아산나눔재단 스타트업팀 팀장은 "마루는 창업생태계의 중심에서 스타트업의 가능성을 키우고, 그 가능성이 실제 성장으로 이어지도록 설계해 온 기업가정신 플랫폼"이라며 "마루와 함께 다음 성장 단계를 만들어가고 싶은 스타트업의 지원을 기다리겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>