[부고]장진영(변호사·국민의힘 동작갑 당협위원장) 씨 부친상

입력2026.01.31 10:51

▶장명일(92세)님 별세, 장진영(국민의힘 동작갑 당협위원장)·장정희·장정자·장정숙·장정미 씨 부친상, 윤복철·서시덕·임용준·최성국 씨 장인상=2026년 1월 30일, 중앙대학교병원장례식장 1호실, 발인 2월 2일 오전 5시, 장지 보성 선영.




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

