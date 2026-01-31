▶장명일(92세)님 별세, 장진영(국민의힘 동작갑 당협위원장)·장정희·장정자·장정숙·장정미 씨 부친상, 윤복철·서시덕·임용준·최성국 씨 장인상=2026년 1월 30일, 중앙대학교병원장례식장 1호실, 발인 2월 2일 오전 5시, 장지 보성 선영.
[부고]장진영(변호사·국민의힘 동작갑 당협위원장) 씨 부친상
2026년 01월 31일(토)
▶장명일(92세)님 별세, 장진영(국민의힘 동작갑 당협위원장)·장정희·장정자·장정숙·장정미 씨 부친상, 윤복철·서시덕·임용준·최성국 씨 장인상=2026년 1월 30일, 중앙대학교병원장례식장 1호실, 발인 2월 2일 오전 5시, 장지 보성 선영.
