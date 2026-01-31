본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

청와대

이 대통령, 故이해찬 총리 영결식 참여…고인에 직접 헌화

송승섭기자

입력2026.01.31 10:40

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이재명 대통령과 김혜경 여사가 31일 고(故) 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장 사회장 영결식에 참석했다.


이 대통령은 이날 오전 여의도 국회 의원회관에서 진행된 영결식에 검은 정장을 입고 근조 리본을 가슴에 단 차림으로 나타났다.

유족과 나란히 앉은 이 대통령은 영결식 전 유족의 손을 붙잡고 위로하기도 했다.


영결식은 조정식 대통령 정무특보의 약력 소개, 김민석 국무총리의 조사, 우원식 국회의장·정청래 더불어민주당 대표·백낙청 서울대 명예교수의 추도사 순으로 진행됐다.


이 대통령은 영결식 내내 침통한 표정이었다. 김민석 국무총리의 조사 도중 이 대통령은 손수건을 꺼내 눈물을 닦기도 했다.

이 대통령은 추도사 낭독 후 고인에 헌화했다.


고인은 영결식 후 서울추모공원 화장 절차를 거쳐 세종시 은하수공원에 안장된다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

하루 만에 512조 날아갔다…'목성만큼 크다'는 AI 거품론 재소환[AI세계속으로] 하루 만에 512조 날아갔다…'목성만큼 크다'는 AI ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

다이소가 정치판 됐다…"윤어게인" 선동 메시지

"펜션도 캠핑도 귀찮아"…위생·편의성 갖춘 '호캉스'가 대세

'2016년' 옛날이 그리워요…Z세대가 10년 전 주목하는 이유

모르는 사람과 감자튀김 먹는 '감튀모임' 인기…"식기 전에 헤어져요"

계단 오르다 갑자기 '욱신욱신'…그냥 지나쳤다가는 큰일

아연·알루미늄 사야하나…'금·은' 슈퍼 사이클 다음은

중일갈등 여파에 中→日 항공편 급감… 이달 운항 편수 48% 줄어

새로운 이슈 보기