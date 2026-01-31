본문 바로가기
우원식 "이해찬 정치는 관념이 아니라 현실…민주주의 너머 민주주의 개척하는 자산"

나주석기자

입력2026.01.31 10:15

우원식 의장, 이해찬 전 총리 추도

우원식 국회의장은 31일 "이해찬의 정치는 관념이 아니라 현장이었고, 구호가 아니라 실천이었다"며 "그 길을 함께할 수 있어 영광이었다"고 밝혔다.


우 의장은 이날 국회에서 열린 이해찬 전 총리 영결식에서 과거 학생운동 시절 고인과의 경험, 고인이 삶을 되돌아봤다. 이 전 총리를 선배님으로 불렀던 우 의장은 민주화 운동과 정치 일선에서의 고인의 삶을 기리며 "민생을 정치와 정당의 중심에 놓았다"고 소개했다.

연합뉴스

연합뉴스

그는 "(고인이) 현장의 목소리도 함께 듣고 정당 차원에서 민생 개혁 입법이 체계적으로 추진되도록 독려하고 역량을 모으던 그 노력이 민주주의 너머의 민주주의를 개척하는 자산이 되었다"고 의미 부여했다.


우 의장은 "이해찬의 정치는 관념이 아니라 현장이었고, 구호가 아니라 실천이었다"며 "그 길을 함께할 수 있어 영광이었다"고 했다. 이어 "평화, 통일의 기반을 닦기 위해 소명을 다하시다가 떠나가신 것이 마지막까지 참으로 이해찬다운 길이라고는 하지만 그래도 비통하다"고 덧붙였다.




나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
