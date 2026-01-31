우원식 "이해찬 정치는 관념이 아니라 현실…민주주의 너머 민주주의 개척하는 자산"

우원식 의장, 이해찬 전 총리 추도



우원식 국회의장은 31일 "이해찬의 정치는 관념이 아니라 현장이었고, 구호가 아니라 실천이었다"며 "그 길을 함께할 수 있어 영광이었다"고 밝혔다.

우 의장은 이날 국회에서 열린 이해찬 전 총리 영결식에서 과거 학생운동 시절 고인과의 경험, 고인이 삶을 되돌아봤다. 이 전 총리를 선배님으로 불렀던 우 의장은 민주화 운동과 정치 일선에서의 고인의 삶을 기리며 "민생을 정치와 정당의 중심에 놓았다"고 소개했다.

그는 "(고인이) 현장의 목소리도 함께 듣고 정당 차원에서 민생 개혁 입법이 체계적으로 추진되도록 독려하고 역량을 모으던 그 노력이 민주주의 너머의 민주주의를 개척하는 자산이 되었다"고 의미 부여했다.

우 의장은 "이해찬의 정치는 관념이 아니라 현장이었고, 구호가 아니라 실천이었다"며 "그 길을 함께할 수 있어 영광이었다"고 했다. 이어 "평화, 통일의 기반을 닦기 위해 소명을 다하시다가 떠나가신 것이 마지막까지 참으로 이해찬다운 길이라고는 하지만 그래도 비통하다"고 덧붙였다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr



