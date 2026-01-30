하나금융지주, 주당 1366원 현금 배당 결정

하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 100,100 전일대비 3,500 등락률 -3.38% 거래량 1,063,087 전일가 103,600 2026.01.30 15:16 기준 관련기사 하나금융, 자사주 193만501주 소각…2000억 규모하나금융지주, 2000억 규모 자사주 취득 결정법원 판결에도…홍콩 ELS 제재심, 3차까지 간다 전 종목 시세 보기 close 는 30일 보통주 1366원의 현금 배당을 결정했다고 공시했다.

시가배당률은 보통주 1.3%다. 배당금 총액은 3688억5790만3768원이다. 배당기준일은 오는 2월27일이다.





