인태연 이사장, 대전 중앙시장활성화구역 방문…취임 첫 행보

이서희기자

입력2026.01.30 14:30

시계아이콘00분 30초 소요
설 맞아 가격 동향 점검

인태연 소상공인시장진흥공단 이사장이 취임 이후 첫 행보로 대전 동구 중앙시장활성화구역에 방문해 설 민생 안정대책 추진 상황을 점검하고 전통시장 상인들의 목소리를 청취했다.

30일 오전, 인태연 소상공인시장진흥공단 이사장(왼쪽)이 대전 동구에 위치한 중앙시장에 방문해 시장 상인을 격려하고 있다. 소진공

30일 오전, 인태연 소상공인시장진흥공단 이사장(왼쪽)이 대전 동구에 위치한 중앙시장에 방문해 시장 상인을 격려하고 있다. 소진공

30일 소진공은 인 이사장이 상인회 관계자들과 민생 현안과 현장 애로사항 등을 논의하는 간담회를 개최했다고 밝혔다.


인 이사장은 "장기간 경기 침체와 임대료·원가 부담 등 어려운 여건 속에서도 전통시장을 지켜온 상인 여러분의 노고에 깊이 감사드린다"며 "민생 회복의 중심에는 소상공인과 전통시장 상인이 있다는 점을 현장에서 직접 확인하고 해법을 찾기 위해 이 자리를 마련했다"고 말했다.

이후 시장 내 건어물점, 어묵점, 떡집, 과일가게 등을 방문해 장보기 행사를 진행하며 성수품 수급 상황과 가격 동향을 점검하고 상인들을 격려했다. 이날 구매한 물품은 지역 보육시설에 기부될 예정이다.


인 이사장은 "현장에 와야 비로소 진짜 일을 시작할 수 있다고 생각한다"며 "오늘 들은 목소리가 제도와 실행으로 이어질 수 있도록 노력해 상인 여러분이 경기 회복의 온기를 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
