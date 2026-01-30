인태연 이사장, 대전 중앙시장활성화구역 방문…취임 첫 행보

설 맞아 가격 동향 점검

인태연 소상공인시장진흥공단 이사장이 취임 이후 첫 행보로 대전 동구 중앙시장활성화구역에 방문해 설 민생 안정대책 추진 상황을 점검하고 전통시장 상인들의 목소리를 청취했다.

30일 오전, 인태연 소상공인시장진흥공단 이사장(왼쪽)이 대전 동구에 위치한 중앙시장에 방문해 시장 상인을 격려하고 있다.

30일 소진공은 인 이사장이 상인회 관계자들과 민생 현안과 현장 애로사항 등을 논의하는 간담회를 개최했다고 밝혔다.

인 이사장은 "장기간 경기 침체와 임대료·원가 부담 등 어려운 여건 속에서도 전통시장을 지켜온 상인 여러분의 노고에 깊이 감사드린다"며 "민생 회복의 중심에는 소상공인과 전통시장 상인이 있다는 점을 현장에서 직접 확인하고 해법을 찾기 위해 이 자리를 마련했다"고 말했다.

이후 시장 내 건어물점, 어묵점, 떡집, 과일가게 등을 방문해 장보기 행사를 진행하며 성수품 수급 상황과 가격 동향을 점검하고 상인들을 격려했다. 이날 구매한 물품은 지역 보육시설에 기부될 예정이다.

인 이사장은 "현장에 와야 비로소 진짜 일을 시작할 수 있다고 생각한다"며 "오늘 들은 목소리가 제도와 실행으로 이어질 수 있도록 노력해 상인 여러분이 경기 회복의 온기를 체감할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





