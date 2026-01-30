본문 바로가기
경기관광공사, 문화소비쿠폰 '경기 컬처패스' 모바일 앱서 흥행몰이

이영규기자

입력2026.01.30 09:54

경기도의 문화 소비쿠폰 '경기 컬처패스'가 지난 26일 공식 서비스 오픈과 동시에 주요 모바일 앱 마켓 인기 차트 상위권에 진입하며 초반 흥행몰이에 성공했다.


경기 컬처패스는 경기도민이라면 누구나 영화·공연·전시·스포츠·숙박·액티비티·도서 등 총 7개 분야의 문화 콘텐츠를 할인된 가격으로 이용할 수 있도록 소비쿠폰을 지원하는 경기도형 문화소비 지원 플랫폼이다.

지난해 9월 시범사업을 시작으로, 올해 1월26일부터 컬처패스 모바일 앱 서비스를 정식 운영 중이다. 현재 20만명의 회원이 서비스를 이용 중이다.


경기도의 문화소비쿠폰 '경기 컬처패스'

경기 컬처패스는 서비스 오픈 4일 차인 29일 기준 애플 앱스토어 전체 무료 앱 인기 차트 3위, 라이프스타일 부문 인기 차트 1위를 기록했다. 구글 플레이스토어에서도 라이프스타일 부문 인기 차트 1위에 오르는 등 주요 앱 마켓에서 동시에 상위권에 진입했다.


경기관광공사 관계자는 "2026년 문화관광 기회 확대라는 도정 방향에 발맞춰 보다 다양한 콘텐츠와 혜택을 지속적으로 확충하고, 도민들이 일상 속에서 문화를 더욱 쉽게 누릴 수 있도록 서비스 개선에 최선을 다하겠다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
