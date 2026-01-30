태광산업, ESG·책임경영·신사업으로 성장 전략 재정비

ESG·책임경영 강화

M&A·증설로 미래 성장동력 확보

태광산업이 '지속 가능한 성장 기반 확보'를 올해 경영의 핵심 과제로 설정했다.

유태호 태광산업 대표가 29일 대전연수원에서 진행된 '승진자 교육'에서 2026년을 지속 가능한 성장 기반을 확보하는 해로 만들겠다고 강조하고 있다. 태광산업 제공 AD 원본보기 아이콘

태광그룹의 석유화학·섬유 계열사인 태광산업은 이를 위해 ESG와 안전 경영 고도화, 공정거래 자율준수(Compliance Program·CP) 내재화, 사업본부 중심의 책임 경영 추진, 미래 성장동력 확보 등 주요 과제를 중점적으로 추진할 방침이라고 밝혔다.

유태호 대표는 29일 대전연수원에서 열린 '2026년 승진자 교육'에서 "글로벌 경쟁 심화와 수익성 악화라는 구조적 문제를 극복하기 위해서는 과감한 변화가 필요하다"며 "올해는 생존을 넘어 지속 가능한 성장 기반을 확보하는 전환의 해가 될 것"이라고 강조했다.

유 대표는 이어 "ESG 경영을 한층 고도화해 환경·사회·지배구조 전반의 수준을 끌어올리고, 공정거래 자율준수를 강화해 투명하고 신뢰받는 기업으로 자리매김하겠다"고 말했다.

태광산업은 현장 중심의 판단을 존중하는 경영 원칙을 바탕으로 사업본부 중심의 책임 경영도 본격 추진한다. 이를 통해 신속한 의사결정과 실행력이 조직 전반에 정착돼 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 한다는 구상이다.

아울러 회사는 최근 대외적으로 진행 중인 인수·합병(M&A)과 증설 프로젝트 등을 통해 미래 성장동력 확보에 나선다는 계획도 제시했다.

유 대표는 "현재 추진 중인 증설 프로젝트를 성공적으로 완수해 중장기 성장 기반을 마련하고, 섬유 부문은 의류용 중심에서 산업용 소재로의 전환을 가속화하겠다"고 밝혔다. 이어 "신사업 역시 단계적으로 확대해 미래 성장 동력을 확보해 나가겠다"고 덧붙였다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>