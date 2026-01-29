머스크 "시각 장애인도 볼 수 있는 기술, 승인 대기 중"

"저해상도에서 점진적으로 증강"

두뇌칩 임상시험 참가자는 늘어

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 자신이 설립한 뇌 신경과학 스타트업 뉴럴링크가 완전히 시력을 잃은 시각 장애인이 앞을 볼 수 있도록 만드는 기술을 준비하고 있다고 밝혔다.

28일(현지시간) 머스크 CEO는 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "우리는 첫 맹시(盲視) 증강 기술을 준비했고 규제 승인을 기다리고 있다"고 밝혔다. 이어 그는 해당 기술에 대해 "완전히 시력을 상실한 사람(전맹)도 낮은 해상도에서 시작해 점진적으로 고해상도로 볼 수 있게 해주는 것"이라고 설명했다. 머스크는 또 "뉴럴링크의 다음 세대 인공두뇌학(사이버네틱) 증강 기술은 올해 말 3배 성능으로 선보일 예정"이라고 덧붙였다.

뉴럴링크는 2024년 사지마비 환자 놀런드 아르보의 두뇌에 처음으로 동전 크기의 컴퓨터 인터페이스 칩(BCI)을 이식한 지 2년이 되는 이날 BCI칩 임상시험 참가자가 21명으로 늘었다고 밝혔다. 지난해 9월 12명이었던 참가자 수가 4개월 만에 9명 더 늘어난 것이다. 아르보는 칩 이식 8년 전 다이빙 사고로 사지가 마비되는 척수 부상을 입었다. 이후 뉴럴링크는 아르보가 생각으로 비디오 게임과 온라인 체스를 하는 모습을 동영상으로 공개하기도 했다.

뉴럴링크는 "지난 2년 동안 참가자들은 생각만으로 컴퓨터 커서를 제어해 웹을 탐색하고 SNS에 글을 올리거나 비디오 게임을 즐기고 있다"고 전했다. 그러면서 "임상 시험의 목표는 다양한 환경에서 데이터를 통해 기기 성능을 확인하고 참가자 경험을 향상하는 것"이라며 "현재 기록하고 있는 '부작용 제로' 기록을 이어 나가고자 한다"고 덧붙였다.

뉴럴링크가 개발한 '텔레파시'는 동전 크기의 칩을 두뇌에 심고 미세한 전극을 뇌에 연결해 뇌파를 컴퓨터 신호로 바꾸는 장치다. 이 장치는 뇌의 특정 영역에서 발생하는 미세한 전기 신호를 읽어내 이를 무선으로 외부 기기와 주고받는다. 뉴럴링크는 이 기술을 통해 신체 기능 회복뿐 아니라 인간의 인지 능력과 디지털 환경을 연결하는 새로운 인터페이스 실현을 목표로 하고 있다.





