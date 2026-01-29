본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

용인시, 차량 급발진 피해 완화 위해 주차장에 '충돌방지시설' 의무화

정두환기자

입력2026.01.29 11:08

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

3월 27일부터 시행…300㎡ 이상 시설물 부설주차장 대상

경기도 용인시는 오는 3월 27일부터 건축물 부설주차장에 대한 '충돌방지시설' 설치를 의무화한다고 29일 밝혔다.

용인시, 차량 급발진 피해 완화 위해 주차장에 '충돌방지시설' 의무화
AD
원본보기 아이콘

이번 의무화는 지난해 9월 '용인시 주차장 설치 및 관리조례' 개정에 따른 것이다. 시는 차량의 급발진이나 조작실수로 인한 사고를 최소화하기 위해 이런 방안을 마련했다.


의무 설치 대상은 음식점, 카페 등 바닥면적 합계가 300㎡ 이상 건물의 부설주차장이다. 지평식으로 설치되는 경우 건축물 연면적 합계가 500㎡ 이상인 신축 건축물, 주차구획과 건축물 거리가 10m 이내로 인접한 경우 등 요건에 모두 해당하는 건축물이다.

시는 시행 전 설치 기준과 적용 대상에 대한 안내를 충분히 진행, 혼선을 최소화한다는 방침이다.


시 관계자는 "사고를 방지하고 안전성을 강화해 시민이 안심하고 이용할 수 있는 주차 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러다 주담대 곧 7%"… 주식시장으로 뭉칫돈 빠져나갈까봐 생긴 일[1㎜금융톡] "이러다 주담대 곧 7%"… 주식시장으로 뭉칫돈 빠... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광

장원영 상표권 직접 출원…소속사 "개인 사업 아닌 도용 방지용"

"몽클레르 필요 없다"…중국서 불티나게 팔리는 '못생긴 옷'

"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명

스타벅스도 '두쫀쿠' 열풍 참전…30일 대형 '오픈런' 벌어질까

삼성, HBM4 '성능'으로 판 뒤집는다…내달 엔비디아 첫 공급

보험·은행 등 '장기 자본' 투자 물꼬 터야

새로운 이슈 보기