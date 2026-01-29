구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 등 경제수장들이 29일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 확대거시경제금융회의에서 참석해 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 이찬진 금감원장, 이창용 한국은행 총재, 구 부총리, 이억원 금융위원장.
꼭 봐야할 주요뉴스"이러다 주담대 곧 7%"…주식시장으로 뭉칫돈 빠져... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 기념촬영하는 경제수장들
2026년 01월 29일(목)
구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 등 경제수장들이 29일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 확대거시경제금융회의에서 참석해 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 이찬진 금감원장, 이창용 한국은행 총재, 구 부총리, 이억원 금융위원장.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주하자 이게 무슨 일?[비트코인 지금]
"무조건 사고 터진다"…'국민 간식'에 판매중단 요구 빗발, 日 젤리에 무슨 일
"세계가 한국만 쳐다보며 원하는 중"…1회당 1조2207억 터지는 'BTS 노믹스'
"월급 아니고 '일급' 480만원"…파격 채용공고에도 지원자 0명, 왜
"아이 사랑 끝판왕? 씁쓸하다"…대치동 학원가에 '자녀 쉼터' 캠핑카 주차 논란
빵은 다이어트의 적?…이러면 더 건강하게 먹을 수 있다
장원영 상표권 직접 출원…소속사 "개인 사업 아닌 도용 방지용"
"코스피 5000? 대선 테마주냐" 비웃던 슈카, 과거 발언 재조명
"뉴진스 멤버 가족 연루된 주가부양 사기극"…민희진, 의혹 부인
"인류 멸망 85초 전"…핵무기·기후변화·AI에 지구종말시계 4초 당겨져
"6.5조 원 금맥 터진다" 소식에 우르르…'1천억 베팅' 쏠린 금광