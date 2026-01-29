하늘길 넓힌다… 에어부산, 하계 성수기 맞아 노선 확대

부산발 일본 소도시·인천발 홍콩·치앙마이 부정기 4개 노선 운항

하계 성수기를 앞두고 에어부산이 국내·국제 노선을 늘리며 노선 경쟁력 강화에 나선다.

에어부산(대표 정병섭)은 올해 하계 시즌을 맞아 부산발 시즈오카·다카마쓰, 인천발 홍콩·치앙마이 등 총 4개 노선에 부정기편을 운항한다고 전했다.

이번 부정기편은 부산발 일본 소도시 노선 확대와 인천발 신규 노선 개설을 통해 고객들의 여행 선택 폭을 넓히는 데 초점을 맞췄다.

부산발 시즈오카 노선은 오는 3월 30일부터, 다카마쓰 노선은 31일부터 각각 주 3회 일정으로 운항을 시작한다. 인천발 홍콩 노선은 3월 29일부터 주 7회, 치앙마이 노선은 4월 29일부터 주 4회 일정으로 운항할 예정이다. 항공권 구매 및 상세 일정은 에어부산 홈페이지와 모바일 웹·앱을 통해 확인할 수 있다.

에어부산 부산-시즈오카 부정기편 운항 포스터.

에어부산은 일본 소도시 노선 발굴을 지속해 온 가운데, 이번 시즈오카와 다카마쓰 부정기편 운항을 통해 부산 지역민들에게 차별화된 해외 여행지를 제시한다. 두 도시는 아름다운 자연경관과 지역 고유의 문화, 음식 등 다양한 매력을 갖춘 곳으로, 자유여행은 물론 체류형 관광 수요까지 폭넓게 흡수할 것으로 기대된다.

특히 그동안 수도권에서만 이용 가능했던 노선을 김해공항에서 단독 운항함으로써 부산발 일본 노선 네트워크를 한층 강화한다는 계획이다.

또 인천에서는 홍콩과 치앙마이 노선이 새롭게 추가된다. 두 도시는 도심 관광과 휴양을 동시에 즐길 수 있는 대표적인 여행지로, 에어부산은 이번 부정기 운항을 통해 수도권 수요 대응력을 높이고 노선 포트폴리오를 다변화할 방침이다.

에어부산 관계자는 "이번 하계 시즌 부정기편 운항은 고객 수요와 노선 경쟁력을 종합적으로 고려한 전략적 결정"이라며 "수요 변화에 유연하게 대응해 고객들에게 다양한 여행 선택지를 제공하고, 지역과 수도권을 아우르는 노선 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.

에어부산 인천-치앙마이 부정기편 운항 포스터.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



