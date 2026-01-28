본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

남원시, 민생안정지원금 지급 전용 시스템 구축…소비회복 기대

호남취재본부 백건수기자

입력2026.01.28 12:48

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전북 남원시는 자체적으로 지급하는 민생안정지원금을 보다 신속하고 효율적으로 지급하기 위해 전용 지급 프로그램을 구축하고 원스톱 지급 체계를 도입했다고 밝혔다.

남원시청 전경

남원시청 전경

AD
원본보기 아이콘

이번 민생안정지원금은 2026년 2월 2일부터 2월 27일까지 지급되며, 남원시는 설 명절 이전 최대한 많은 시민에게 지급을 완료해 명절 전후 가계 지출 부담을 완화하고, 침체된 지역경제 회복에 기여한다는 계획이다.


새롭게 구축된 민생안정지원금 지급 프로그램은 신청서 출력, 대상자 확인, 지급 처리까지 전 과정을 하나의 시스템으로 통합한 것이 특징이다. 현장에서 수기 명부확인이나 별도 기록 없이도 신청과 동시에 지급이 가능해, 시민 대기 시간을 줄이고 행정 처리 속도를 크게 높일 수 있다.

특히 세대주가 세대원 전체를 일괄 신청·수령할 수 있도록 제도를 설계해, 고령자나 다자녀 가구 등 개별 방문이 어려운 시민들의 불편을 최소화했다. 이를 통해 지급 초기 혼잡을 줄이고, 단기간 내 집중 지급이 가능할 것으로 기대된다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주하자 이게 무슨 일?[비트코인 지금] 美 강타한 추위에 비트코인 난리났다…전력량 폭주... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

세계 경제 흔드는 'BTS 노믹스'이례적 외교 친서까지

"인류 멸망 85초 전"…핵무기·기후변화·AI에 지구종말시계 4초 당겨져

"저도 호남 사람" 호소하던 한덕수, 여수 명예시민 자격 취소된다

사상자 200만명 넘었다…우크라·러시아 전쟁 4년째, 전사자도 50만명 육박

애플·구글에 '알몸 딥페이크' AI앱 활개…전세계서 1700억원 수익 올렸다

"눌려 있던 가격, 지금 터지는 중"'더 오른다' 시선 집중 銀 투자

"반도체는 잘나가는데"…기업 체감경기 4년째 한파 왜?

새로운 이슈 보기