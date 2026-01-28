더불어민주당 정청래 대표와 한병도 원내대표, 최고위원들이 28일 서울 종로구 서울대학교병원 장례식장에 마련된 故 이해찬 전 국무총리의 빈소에서 조문을 하고 있다.
[포토] 이해찬 전 총리 빈소 조문하는 더불어민주당 지도부
2026년 01월 28일(수)
