[포토] 조현 "트럼프 압박, 국회 비준 미동의 원인 아냐"

조현 외교부 장관이 28일 국회 외교통일위원회에서 열린 현안질의에 참석해 의원 질의에 답하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>