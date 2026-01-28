팀코리아 美 태양광 개발 프로젝트, 본공사 착수

현대건설, 미국 태양광 프로젝트 루시 착공식 27일 개최

현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 105,300 전일대비 600 등락률 -0.57% 거래량 836,935 전일가 105,900 2026.01.28 12:24 기준 관련기사 GDP 성장률 1.4%P 깎아먹은 건설…19개월 연속 침체 ‘역대 최장’(종합)현대건설, 탑솔라와 원전 1기 규모 태양광 전력 공급 협약반도체 이후는 자동차? 관련주에서 아이디어 얻었다면 전 종목 시세 보기 close 은 27일(현지시간) 미국 텍사스주 댈러스에서 태양광 개발 프로젝트 착공식을 열었다고 밝혔다.

'루시 프로젝트'라는 이름이 붙은 이번 사업은 현대건설을 비롯해 한국중부발전, 한국해외인프라도시개발지원공사(KIND), EIP자산운용, PIS펀드 등 민간기업과 공기업, 정책펀드 등으로 구성된 '팀 코리아'가 미국 현지에 350㎿ 설비용량의 대규모 태양광 발전소를 짓고 운영까지 맡는 프로젝트다.

여의도 면적의 4배, 축구장 1653개에 해당하는 1173만5537㎡ 부지에 사업비 7500억원을 투입하는 대규모 사업이다. 현대건설은 이 사업의 개발단계부터 참여하며 지분투자, 기술검토, 태양광 모듈 공급을 담당한다. 시공은 현지 건설사인 프리모리스가, 운영은 한국중부발전이 맡는다.

27일(현지시간) 미국 텍사스주 댈러스에서 열린 태양광 개발 프로젝트 '루시' 착공식 행사 이후 이영조 한국중부발전 사장(왼쪽 네 번째부터), 김경수 현대건설 글로벌사업부 전무, 박희준 EIP자산운용 대표 등 팀 코리아 주요 관계자들이 기념사진을 촬영하고 있다. 현대건설 제공

2023년 프로젝트 펀드 투자계약과 사업권 인수계약을 맺은 후 이듬해 현지 전력망을 운영하기 위한 각종 인허가와 실사를 마쳤다. 지난해 금융조달을 마치고 지반조사, 상세설계 등 사전 공정을 완수했다. 이번 착공식을 계기로 태양광 트래커·고압설비, 태양광 모듈 등을 구축하는 본공사에 착수했다. 2027년 7월 준공해 상업운전을 시작하는 일정이다.

준공 후 35년간 연간 약 926GWh 전력을 생산한다. 월평균 300㎾h를 쓰는 4인 가구 기준으로 26만가구가 쓸 수 있는 양이다. 생산한 전력은 가상전력구매계약(VPPA) 형태로 스타벅스 등 글로벌 기업에 팔기로 했다. 미국 내 친환경 전력 공급을 확대하는 한편 글로벌 차원에서 RE100 달성에 기여할 것으로 회사 측은 내다봤다.

회사 관계자는 "이번 사업은 현대건설이 북미 신재생에너지 시장에 본격 진출했음을 알리는 프로젝트로 지난해 에너지 중심 성장전략을 내놓은 후 창출한 실질적 성과"라며 "개발·금융·건설·운영을 아우르는 에너지 사업 전반의 역량을 근간으로 대형원전과 소형모듈원전(SMR), 태양광 등 미래 에너지 사업에 박차를 가하고 글로벌 선진시장에서 사업 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



