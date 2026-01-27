본문 바로가기
유통

[오늘의신상]롯데百 단독 '김창수 위스키 붉은말 에디션'

김흥순기자

입력2026.01.27 14:52

병오년 상징 에디션
22만9800원 30병 한정 판매

롯데백화점은 병오년(丙午年) '붉은 말의 해'를 맞아 대한민국 싱글몰트 위스키 브랜드 김창수 위스키 증류소의 '김창수 위스키 붉은말 에디션'을 선보인다고 27일 밝혔다.


롯데백화점이 병오년을 맞아 업계 단독으로 선보이는 '김창수 위스키 붉은말 에디션'. 롯데백화점 제공

이번 에디션은 총 1356병만 한정 생산됐다. 국내 주요 백화점 중에서는 롯데백화점에서만 만나볼 수 있다. 가격은 22만9800원으로 30병 한정으로 판매한다. 신제품은 김창수 대표가 엄선한 셰리 캐스크와 마데이라 와인 캐스크 숙성 원액 4가지를 최적의 비율로 블렌딩하여 완성했다. 물을 섞지 않은 51.8%의 캐스크 스트렝스(Cask Strength) 제품이다.

패키지 전면 라벨에는 질주하는 붉은 말의 형상을 역동적인 묵화 기법으로 담아 시각적 강렬함을 더했다. 측면에는 '병오길창 천마행공(丙午吉昌 天馬行空)'이라는 문구를 기재해 새해 모든 고객이 천마행공의 기세로 승승장구하기를 바라는 기원을 담았다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
