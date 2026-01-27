[포토] 국민의힘, 민주당 쌍특검 수용 촉구 천막농성 돌입

송언석 국민의힘 원내대표를 비롯한 의원들이 27일 국회 본청 앞에서 '더불어민주당 공천뇌물-통일교 게이트 특검 촉구 국회 천막 농성'을 하고 있다.







