이 대통령, 초국가범죄TF 깜짝 방문…"한국인 건드리면 패가망신"

송승섭기자

입력2026.01.26 14:59

수정2026.01.26 15:11

이재명 대통령이 26일 서울 종로구 정부서울청사 창성동 별관에 있는 초국가범죄 특별대응 TF 사무실을 격려 방문해 현황 보고를 받고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 26일 '초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)' 사무실을 깜짝 방문했다. 이 대통령은 "해외를 거점으로 발생하는 스캠 범죄에 적극 대응할 것"을 지시하면서 "한국인들을 건드리면 패가망신한다는 사실을 동남아시아 현지 언론과도 공조하는 등 적극 알리라"라고 강조했다.


강유정 청와대 대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 이같이 밝혔다. 이 대통령은 TF 출범 이후 보이스피싱 같은 스캠 범죄 신고 건수가 급감하고 있다는 사실을 보고받은 뒤 "각종 스캠 범죄가 국민들의 삶을 파괴하고 갈수록 지능화되고 있다"며 "앞으로도 더욱 엄정 대처하라"라고 당부했다.

이 대통령은 캄보디아 현지에서 활동 중인 코리아전담반 직원들과 영상회의도 가졌다. 이 대통령은 현지 직원들에게 "가족들과 떨어져서 열악한 환경 속에서도 고생이 많다"며 "여러분들의 노고에 대해 국민 모두 감사하게 생각하고 있으니 자부심을 가져도 좋다"고 격려했다. 그러면서 "단속 실적을 널리 홍보하고, 현지 언론에도 많이 알리는 게 좋을 것 같다"고 말했다.


한편 이 대통령이 영상통화 도중 "다 여러분 덕분이다, 통닭이라도 한 마리씩 사줘야겠다"고 하자, 한 직원이 "피자 사주십시오!"라고 답해 웃음이 나오기도 했다. 아울러 이 대통령은 현지 코리아전담반에 "필요한 건 뭐든지 말하라"라며 예산과 인력을 적극 지원하겠다는 뜻을 내비쳤다.


이 대통령은 25일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 캄보디아 스캠 범죄 피의자 73명이 국내로 강제 송환됐다는 기사를 공유했다. 이 대통령은 "경찰, 국정원 등 공직자들의 헌신 덕분"이라며 "격려 방문 한번 가야겠지요?"라고 말한 바 있다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

