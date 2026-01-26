[포토] 정청래 “이해찬 뜻 받들어 개혁·한반도평화 이룰 것”

정청래 대표와 한병도 원내대표를 비롯한 더불어민주당 지도부가 26일 국회에서 열린 최고위원회의에서 이해찬 전 국무총리의 별세를 애도하며 묵념하고 있다.







