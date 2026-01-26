[특징주]펄어비스 신작 '붉은사막' 기대감↑…52주 신고가

펄어비스가 신작 '붉은사막' 출시 기대감에 52주 신고가를 기록했다.

26일 오후 2시4분 현재 한국거래소에서 펄어비스는 전장 대비 15.59% 오른 5만800원에 거래되고 있다. 장중 5만2800원까지 오르기도 했다.

앞서 지난 22일 펄어비스는 공식 미디어 채널을 통해 신작 붉은사막의 골드행(제작 완료) 단계에 들어갔다고 밝힌 바 있다. 이번 52주 최고가는 신작 출시에 대한 기대감이 반영된 것으로 분석된다.

이날 에프앤가이드 컨센서스에 따르면 펄어비스의 2026년 매출액은 6699억원, 영업이익은 1879억원으로 전년 대비 크게 증가할 것으로 예측됐다.

NH투자증권 리서치센터도 지난 14일 보고서를 통해 상반기 기대할 만한 신작으로 엔씨소프트, 넷마블, 크래프톤의 출시 예정 게임과 함께 펄어비스의 '붉은사막'을 꼽았다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>