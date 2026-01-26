춘절 때 중국인 어디로 여행 가나…중일갈등에 韓 인기 높아진다

중일갈등 여파로 일본 선호도 하락

한국 및 태국·말레이시아 등 동남아 인기

중국 최대 명절인 춘절을 앞두고 중국인의 해외여행 수요가 늘어난 가운데 중일 갈등 여파로 일본의 선호도가 하락한 것으로 나타났다. 대신 한국을 비롯해 태국·말레이시아 등 동남아시아 국가들이 주요 여행지로 떠올랐다.

26일 중국 온라인 여행사 취날에 따르면 1월 중순부터 춘절 연휴 기간(2월 15∼23일)까지 해외 호텔 예약 상위 10개 목적지는 ▲태국 ▲한국 ▲말레이시아 ▲홍콩 ▲싱가포르 ▲러시아 ▲베트남 ▲마카오 ▲호주 ▲인도네시아 순으로 집계됐다. 일본은 이번 순위에 포함되지 않았다.

또 다른 온라인 여행사 퉁청여행 역시 일본행 항공 수요는 크게 줄어든 반면 싱가포르·쿠알라룸푸르·호찌민·발리 등 동남아 노선이 춘절 연휴 기간 인기 국제선으로 떠올랐다고 분석했다. 항공 데이터 제공업체인 플라이트 마스터는 춘절 기간 중국발 일본행 항공편이 전년 대비 43.7% 감소했다고 밝혔다. 일본은 그간 춘절 연휴 기간 중국인의 최선호 해외 여행지로 꼽혀왔으나, 최근 들어 수요 감소세가 뚜렷해지고 있다.

이 같은 변화의 배경에는 최근 이어진 중일갈등이 있다는 분석이 나온다. 앞서 중국은 다카이치 총리가 지난해 11월 국회에서 '대만 유사시 개입'을 시사하는 발언을 한 이후 강하게 반발하며 압박 수위를 높이고 발언 철회를 요구해 왔다. 이 여파로 중국 내 여론이 급속히 악화하면서 일본 방문을 자제하려는 분위기가 확산한 것으로 풀이된다.

실제로 일본정부관광국에 따르면 지난해 12월 일본을 찾은 중국인 관광객은 33만명으로 전년 동월 대비 45.3% 감소했다. 관영 글로벌타임스는 최근 수년 동안 일본은 춘절 연휴 기간 가장 인기 있기 여행지였으나, 올해는 한국이 일본을 제치고 최고의 출국 목적지가 됐다고 전했다.

한편 중국 항공사들은 동남아와 한국, 호주·뉴질랜드 노선을 중심으로 국제선 공급을 대폭 확대하고 있다. 중국동방항공은 춘절 기간 50개 이상의 국제노선을 신설·증편하며 방콕·푸껫·싱가포르·서울 등 노선의 운항 횟수를 늘렸다. 중국민용항공국은 올해 춘절 특별수송 기간 항공 여객 수가 9500만명에 달해 사상 최고치를 기록할 것으로 전망했다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



