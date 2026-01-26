[클릭 e종목]"삼성중공업, FLING 수주 앞둬…목표가 ↑"

목표주가 4만원으로 상향

LS증권은 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 30,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 30,100 2026.01.26 개장전(20분지연) 관련기사 오천피 안착, 외국인 매수세에 달렸다한화오션發 조선업 '원하청 성과급' 수면 위로판단 좋았는데 투자금이 부족했다면? 4배 투자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close 의에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 기존 대비 37.9% 오른 4만원으로 상향한다고 26일 밝혔다.

이재혁 LS증권 연구원은 "지난해 3분기를 끝으로 에버그린향 컨테이너선 건조를 끝내고 2022년 수주한 액화천연가스 운반선(LNGC)과 캐나다 시더 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG)의 매출 인식이 궤도에 올랐다"며 "올해 이를 중심으로 매분기 단계적인 이익률 개선을 예상한다"고 전망했다.

그러면서 "삼성중공업은 코랄 노르트 FLING의 진수 완료를 발표해 2028년 인도 예정인 해당 FLING 본계약을 포함해 2026년 연중 70억달러 이상의 LING 수주를 앞두고 있다"며 "델핀(Delfin) 3호기, 크시 리심스(Ksi Lisims) 2호기 등 수주 가능성이 높은 프로젝트들이 쌓ㅇ여가며 중장기 해양 부문의 안정적인 이익 가시성 확보가 기대된다"고 덧붙였다.

이 연구원은 "삼성중공업은 지난해 비거 마린 그룹(Vigor Marine Group)에 이어 최근 제너럴다이내믹스 나스코(GD NASSCO)와 합의각서(MOA)를 맺으며 마스가'(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트 관련 사업 추진을 본격화한 가운데, 미국 차세대군수지원함(NGLS) 사업을 비롯한 지원함 분야에서 독자적인 기회 확보 가능성이 확대되고 있다"고 분석했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



