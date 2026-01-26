본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

종목·공시

[클릭 e종목]"삼성중공업, FLING 수주 앞둬…목표가 ↑"

박승욱기자

입력2026.01.26 08:31

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

목표주가 4만원으로 상향

LS증권은 삼성중공업 의에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 기존 대비 37.9% 오른 4만원으로 상향한다고 26일 밝혔다.

[클릭 e종목]"삼성중공업, FLING 수주 앞둬…목표가 ↑"
AD
원본보기 아이콘

이재혁 LS증권 연구원은 "지난해 3분기를 끝으로 에버그린향 컨테이너선 건조를 끝내고 2022년 수주한 액화천연가스 운반선(LNGC)과 캐나다 시더 부유식 액화천연가스 생산설비(FLNG)의 매출 인식이 궤도에 올랐다"며 "올해 이를 중심으로 매분기 단계적인 이익률 개선을 예상한다"고 전망했다.


그러면서 "삼성중공업은 코랄 노르트 FLING의 진수 완료를 발표해 2028년 인도 예정인 해당 FLING 본계약을 포함해 2026년 연중 70억달러 이상의 LING 수주를 앞두고 있다"며 "델핀(Delfin) 3호기, 크시 리심스(Ksi Lisims) 2호기 등 수주 가능성이 높은 프로젝트들이 쌓ㅇ여가며 중장기 해양 부문의 안정적인 이익 가시성 확보가 기대된다"고 덧붙였다.

이 연구원은 "삼성중공업은 지난해 비거 마린 그룹(Vigor Marine Group)에 이어 최근 제너럴다이내믹스 나스코(GD NASSCO)와 합의각서(MOA)를 맺으며 마스가'(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게) 프로젝트 관련 사업 추진을 본격화한 가운데, 미국 차세대군수지원함(NGLS) 사업을 비롯한 지원함 분야에서 독자적인 기회 확보 가능성이 확대되고 있다"고 분석했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'코스피 5000' 시대 찬물?…무조건 팔아야 할 위기에 움직이는 국민연금 '코스피 5000' 시대 찬물?…무조건 팔아야 할 위기... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이재용도 줄 서서 혼밥?"유명 라멘집 목격담 '화제'

"'이것' 하루 이만큼은 꼭 먹어야"…50년 만에 필수 영양소 추가되나

인간인가, 스파이더맨인가 …508m 빌딩 맨몸으로 오른 이 사람

복통 호소하던 여아…위장 속에 머리카락이 한뭉쳐

'두쫀쿠' 선물 받은 李 대통령…"두바이에서 왔나, 정말 희한해"

배달의 공식이 바뀌었다…편의보다 조건

"오늘은 집콕만이 살길" 초강력 눈폭풍에…70만 가구 정전·하늘길 멈췄다

새로운 이슈 보기