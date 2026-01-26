본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

[폴폴뉴스]코스피5000·신년 기자회견에도 상승 반납한 李대통령 지지율

나주석기자

입력2026.01.26 08:30

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

리얼미터 여론조사
이혜훈 악재 등으로 상승폭 반납

이재명 대통령의 지지율이 지난주와 동일한 '보합' 흐름을 보였다. 코스피 5000, 신년 기자회견 등으로 주초 상승세를 보였지만 낙마한 이혜훈 전 기획예산처 장관 후보자 논란 영향 등으로 지난주와 지지율 변화가 없었다.


26일 여론조사업체 리얼미터가 공개한 여론조사(에너지경제신문 의뢰로 19일부터 23일까지 5일간 전국 18세 이상 남녀 2509명을 대상으로 무선전화 ARS 방식으로 진행, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%포인트, 응답률은 4.1%)에 따르면 이 대통령의 지지율은 지난주와 동일한 53.1%로 조사됐다.

대구·경북에서 8.0%포인트(40.0%→48.0%), 광주·전라 7.7%(74.6%→82.3%), 30대 5.1%포인트(42.9%→48.0%) 포인트 상승했다. 이 대통령의 일간 지지율 흐름을 보면 주초(20일, 53.3%)보다 주중(21일, 55.9%) 올랐으나, 주 후반(23일, 50.9%)에 하락하는 흐름을 보였다.


이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 국회에서 열린 재정경제기획위원회의 인사청문회에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다. 2026.1.23 김현민 기자

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 국회에서 열린 재정경제기획위원회의 인사청문회에 출석해 의원 질의에 답변하고 있다. 2026.1.23 김현민 기자

AD
원본보기 아이콘

리얼미터는 "코스피 5000 돌파라는 역사적 경제 호재와 신년 기자회견 효과로 주 중반까지 상승세를 유지했으나 주 후반 이 전 후보자의 '부정청약 및 갑질' 의혹을 둘러싼 인사청문회와 여당 내 합당 논란이 인사리스크와 정치적 내홍으로 작동했다"고 설명했다. 청와대는 25일 "국민주권 정부의 기획예산처 장관으로서 국민 눈높이에 부합하지 못했다"며 이 전 후보자에 대한 지명을 철회했다.


정당 여론조사(에너지경제신문 의뢰로 22일부터 23일까지 이틀간 전국 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 무선전화 ARS 방식으로 진행, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트, 응답률은 4.1%)에서는 민주당 지지율이 지난주보다 0.2%포인트 상승한 42.7%를 기록했다. 국민의힘 지지율은 2.5%포인트 상승한 39.5%로 나타났다. 조국혁신당은 3.2%, 개혁신당은 3.1%였다.

여론조사와 관련해 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'코스피 5000' 시대 찬물?…무조건 팔아야 할 위기에 움직이는 국민연금 '코스피 5000' 시대 찬물?…무조건 팔아야 할 위기... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이재용도 줄 서서 혼밥?"유명 라멘집 목격담 '화제'

"'이것' 하루 이만큼은 꼭 먹어야"…50년 만에 필수 영양소 추가되나

인간인가, 스파이더맨인가 …508m 빌딩 맨몸으로 오른 이 사람

복통 호소하던 여아…위장 속에 머리카락이 한뭉쳐

'두쫀쿠' 선물 받은 李 대통령…"두바이에서 왔나, 정말 희한해"

배달의 공식이 바뀌었다…편의보다 조건

"오늘은 집콕만이 살길" 초강력 눈폭풍에…70만 가구 정전·하늘길 멈췄다

새로운 이슈 보기