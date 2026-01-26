美미네소타 대기업 CEO들 "즉각적인 긴장완화 촉구" 공동성명

미네소타주 재계 첫 입장 표명

3M·타깃·카길 등 60여명 한 목소리

미국 미네소타주에 본거지를 둔 주요 대기업 최고경영자(CEO)들이 이민세관단속국(ICE) 요원들에 의한 총격 사망 사건과 관련해 즉각적인 긴장 완화를 촉구했다.

25일(현지시간) 블룸버그에 따르면 미 미네소타주 상공회의소 소속 최고경영자 60여명은 공동성명을 내고 "전날 비극적인 소식과 관련해 우리는 즉각적인 긴장 완화와 주(州)정부, 지방정부, 연방정부 관료들이 협력해 실질적인 해결책을 찾을 것을 촉구한다"라고 밝혔다.

이들은 성명에서 "최근 미네소타주가 직면한 도전은 광범위한 혼란과 비극적인 인명 손실을 초래했다"며 "지난 몇 주간 미네소타주 재계 대표들은 실질적인 해결책을 진전시키기 위해 연방, 주 및 지방정부 관료들과 매일 무대 뒤에서 일해왔다"라고 말했다.

미네소타주 재계가 이민당국 요원에 의한 총격 사망 사건 이후 입장을 낸 것은 이번이 처음이다. 공동성명 서명자 명단에는 3M, 타깃, 베스트바이, 카길, 유나이티드헬스그룹 등 미네소타주에 본사를 둔 미국의 대기업 CEO들이 이름을 올렸다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



