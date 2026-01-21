육군 제25보병사단, 파주시·양주시·연천군 일대서 혹한기훈련

육군 제25보병사단이 오는 26일부터 30일까지 파주시·양주시 일대에서 2026년 2월 9일부터 13일까지 파주시·양주시·연천군 일대에서 각 1주간 혹한기 훈련을 실시한다.

이번 훈련은 안전이 확보된 가운데 실제 훈련을 통한 동계 작전계획 시행능력을 구비하고, 전·평시 작전수행능력 숙달 및 군사대비태세를 완비하는 데 중점을 두고 진행된다.

부대 관계자는 훈련 기간 중 37번·367번·371번 국도에서 다수의 병력과 장비, 차량이 이동하게 되며 훈련 상황에 따라 부분적인 교통통제 등이 실시되어 주민들의 이해와 적극적인 협조를 당부했다.

양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



