본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

육군 제25보병사단, 파주시·양주시·연천군 일대서 혹한기훈련

이종구기자

입력2026.01.21 17:10

시계아이콘00분 17초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

육군 제25보병사단이 오는 26일부터 30일까지 파주시·양주시 일대에서 2026년 2월 9일부터 13일까지 파주시·양주시·연천군 일대에서 각 1주간 혹한기 훈련을 실시한다.

혹한기훈련 사전예고문. 육군 25사단 제공

혹한기훈련 사전예고문. 육군 25사단 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 훈련은 안전이 확보된 가운데 실제 훈련을 통한 동계 작전계획 시행능력을 구비하고, 전·평시 작전수행능력 숙달 및 군사대비태세를 완비하는 데 중점을 두고 진행된다.


부대 관계자는 훈련 기간 중 37번·367번·371번 국도에서 다수의 병력과 장비, 차량이 이동하게 되며 훈련 상황에 따라 부분적인 교통통제 등이 실시되어 주민들의 이해와 적극적인 협조를 당부했다.

사단은 훈련기간 중 주민불편을 최소화하고, 부대 안전사고를 예방하기 위해 안전통제반을 운영할 계획이다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"사상 최고" 뉴스 속 금값 믿고 갔다가 '헐값'…팔아보니 현실은 딴 세상 "사상 최고" 뉴스 속 금값 믿고 갔다가 '헐값'…팔... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"내 집 마련도 전세살이도 팍팍하네"치솟는 금리에 서민들 '한숨'

"사상 최고"라던 금값, 팔러갔더니 애걔걔…왜 달라요

승리, 캄보디아서 '제2의 버닝썬' 의혹..."범죄자들과 파티" 제보도

학생이 준 '두쫀쿠' 받은 교사, 뇌물수수 논란

유엔 "전 세계 40억명 심각한 물 부족…'물 파산' 현실 인정해야"

삼성 파운드리 팹 가동률 70%까지 높인다

트럼프 "유럽, '그린란드 관세'에도 대미투자 할 것"…다보스서 외교적 해법 시사

새로운 이슈 보기