제이엘케이, 중앙대학교병원에 뇌졸중 AI 구독 공급

급성기 진단·치료 의사결정 지원 솔루션 적용

의료 인공지능(AI) 기업 제이엘케이 제이엘케이 322510 | 코스닥 증권정보 현재가 6,370 전일대비 420 등락률 +7.06% 거래량 408,163 전일가 5,950 2026.01.20 10:13 기준 관련기사 심방세동-뇌졸중 치료 시점, AI가 정밀 예측… 전문의 일치도 87%[클릭 e종목]"제이엘케이, 2026년 미·일 진출 본격화로 실적 변곡점"제이엘케이, 뇌졸중 AI 솔루션 군 병원에 도입…활용 범위 확대 전 종목 시세 보기 close 가 중앙대병원에 뇌졸중 AI 솔루션을 구독 방식으로 공급한다.

제이엘케이는 중앙대병원에 뇌 영상 분석 소프트웨어 'JLK-CTP'를 포함해 급성기 뇌졸중 진단과 치료 의사결정을 지원하는 AI 솔루션을 제공하고 있다고 20일 밝혔다.

해당 솔루션은 뇌 영상 촬영 후 수 분 내 자동 분석 결과를 제시해 병변 평가와 치료 전략 수립을 신속하게 지원한다.

박찬영 중앙대병원 신경과 교수는 "AI 분석 결과를 바탕으로 치료 우선순위를 빠르게 정리할 수 있어 진료 흐름 전반의 정확성과 속도가 향상되고 있다"고 말했다.

김동민 제이엘케이 대표는 "주요 대학병원에서의 실제 활용 사례를 기반으로 구독형 AI 공급을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>