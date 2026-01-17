본문 바로가기
'尹 대통령실 근무' 30대男 北 무인기 자수에…與 "신속·엄정 조사"

이민지기자

입력2026.01.17 12:25

"배후 조사해 사실관계 명확히 규명해야"

더불어민주당은 17일 자신이 북한에 무인기를 보낸 당사자라 주장한 30대 남성이 윤석열 정부 때 용산 대통령실에서 근무한 것으로 알려진 것에 대해 "배후 여부를 포함한 신속하고 엄정한 조사로 한 점의 의혹도 남기지 말아야 한다"고 말했다.

연합뉴스

연합뉴스

김지호 대변인은 이날 브리핑에서 "단독 행위인지, 연계되거나 배후가 있었는지 등 모든 가능성을 열어두고 사실관계가 명확히 규명돼야 한다"고 밝혔다.


이어 그는 "이번 사안은 추측이나 정치적 해석으로 다룰 문제가 아니다"라며 "수사당국은 엄정한 법 집행과 투명한 결과 공개로 불필요한 논란을 차단해야 한다"고 강조했다.

군경합동조사 태스크포스(TF)는 북한의 10일 한국발 무인기 침투 주장과 관련해 민간인 용의자 1명을 불러 조사했다. 이와 관련해 한 30대 남성이 언론 인터뷰를 통해 자신이 북한에 무인기를 보냈다고 밝혔다. 이 남성은 윤 전 대통령 시절 용산 대통령실에서 근무했던 것으로 알려졌다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

