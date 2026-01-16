[JPM 2026]휴젤 "2028년 9000억 매출 목표…美 비중 30%로"

15일 JPMHC 아시아태평양 트랙 무대 올라

메디컬 에스테틱 전문 기업 휴젤이 2028년까지 연매출 9000억원을 달성하고 이 중 30%를 미국 시장에서 창출하겠다는 구상을 밝혔다.

캐리 스트롬 휴젤 글로벌 최고경영자(CEO)는 15일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 웨스틴 세인트 프랜시스 호텔에서 열린 JP모건 헬스케어 콘퍼런스 아시아·태평양 트랙 발표를 통해 이런 계획을 제시하고 "휴젤의 비전은 향후 글로벌 메디컬 회사로서 대표적인 존재가 되는 것"이라고 말했다.

미국 진출 2년 차인 올해부터 직판과 파트너십을 병행하는 하이브리드 판매 모델을 도입해 성공적인 미국 사업 안착을 도모하고, 이를 발판 삼아 글로벌 의료 미용 선도기업으로 도약하겠다는 포부다.

휴젤은 2024년 미국 식품의약국(FDA) 승인을 획득한 뒤 현지 유통 파트너사 베네브와 2025년부터 본격적인 미국 판매를 개시했다. 올해는 기존 파트너사 유통과 직접 판매를 병행하는 '하이브리드 판매'에 돌입한다. 수익성을 대폭 끌어올려 안정적인 매출과 점유율 확대에 드라이브를 건다는 전략이다.

미국 내 시장점유율은 오는 2028년 10%, 2030년 14%로 끌어올린다는 목표다. 매출 성장과 동시에 상각전영업이익(EBITDA) 마진율은 50%로 계속 유지한다는 방침이다.

휴젤은 톡신, HA필러 등 기존 주력 제품들과 시너지를 창출할 수 있는 제품 포트폴리오 확장에도 집중한다는 방침이다. 특히 기술 도입(License-in) 및 제품 공동 판매(Co-promotion) 등 전략적인 사업 개발을 추진하고 스킨부스터 중심 시장 수요에 대응하며 글로벌 시장에 최적화된 에스테틱 라인업을 구축할 예정이다.

장두현 휴젤 대표는 경쟁 심화 국면에서의 수익성 전략을 두고 "톡신의 가격만 갖고 싸우는 것은 치킨 게임이라고 생각한다"며 "결국 톡신과 필러, 부스터를 패키징해 클리닉의 수익성과 우리 수익성을 함께 강화하는 구조를 만들어가고 있다"고 말했다.





샌프란시스코(미국) = 정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



