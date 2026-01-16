증명사진이 너무 잘 나온 여배우, 투자사기 의혹에 법원 출석까지

상담원, 보험, 투자 권유 등 다양하게 사용돼

"법원 출석하라" 연락 받기도

이주빈의 증명사진과 도용 사례들. 유튜브 인생84 캡처 AD 원본보기 아이콘

배우 이주빈이 온라인에서 화제를 모았던 자신의 증명사진이 각종 사기 범죄에 도용돼 법원 출석 통보까지 받았던 충격적인 경험을 털어놨다.

최근 이주빈은 유튜브 채널 '인생84'에 출연해 2017년 촬영한 증명사진과 관련한 도용 피해를 언급하며 "유명해져서 좋을 줄 알았는데, 오히려 도용 문제가 생겼다"고 밝혔다. 해당 증명사진은 단정한 인상과 또렷한 이목구비로 '증명사진의 정석'이라 불리며 온라인에서 널리 확산된 바 있다.

이주빈은 "상담원, 보험, 투자 권유, 중고차 딜러 등 정말 여러 곳에서 내 사진이 쓰였다"며 "내 얼굴을 이용해 사람들에게 투자를 권유하고 속이는 일이 벌어졌다"고 말했다. 이어 "심지어 주민등록증까지 위조돼 법원에서 출석하라는 연락을 받았고, 회사에서도 '투자 사기를 한 적이 있느냐'는 문의가 올 정도로 피해가 컸다"고 당시 상황을 전했다.

함께 출연한 웹툰 작가 기안84는 "이 사진이 워낙 유명하다"며 "얼굴에서 신뢰감이 느껴진다. 이 사람이 뭘 사라고 하면 나도 살 것 같다"고 말해 웃음을 자아내면서도, 도용 피해에 대한 안타까움을 드러냈다.

당시 이주빈의 소속사는 지난 2019년 증명사진 무단 도용과 관련해 공식 입장을 내고 강경 대응 방침을 밝힌 바 있다.

소속사는 "불법 스포츠 토토 사이트, 중고거래 사이트 등에서 이주빈의 증명사진 도용 사례가 지속적으로 제보돼 왔다"며 "이는 명백한 명예훼손이자 퍼블리시티권 침해로, 이유를 불문하고 무단 도용을 용납할 수 없다"고 강조했다.

한편 이주빈은 2017년 SBS 드라마 '귓속말'로 데뷔한 이후 '미스터 션샤인', '멜로가 체질', '눈물의 여왕', 영화 '범죄도시4' 등에 출연했다. 현재는 tvN 드라마 '스프링 피버'에 출연 중이다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>