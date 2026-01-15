본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

광주회생법원 3월 개원…호남권 도산사건 전담

호남취재본부 민현기기자

입력2026.01.15 18:17

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광주·전남·전북·제주 관할…준비단 가동

정식 출범한 광주회생법원 개원준비단과 법원 관계자들이 빈틈 없는 업무처리를 다짐하며 기념사진을 촬영하고 있다. 광주고법 제공

정식 출범한 광주회생법원 개원준비단과 법원 관계자들이 빈틈 없는 업무처리를 다짐하며 기념사진을 촬영하고 있다. 광주고법 제공

AD
원본보기 아이콘

광주와 전남, 전북, 제주 지역의 도산 사건을 전담할 '광주회생법원'이 오는 3월 1일 개원을 앞두고 본격적인 준비에 들어갔다.


15일 광주고법에 따르면, 광주회생법원 개원준비단은 이달 초 발령을 받고 법원 신설을 위한 행정 절차와 조직 정비 업무를 수행 중이다. 이번 전문 법원 신설은 지난 2024년 11월 관련 법안이 국회를 통과하면서 확정됐다.

새로 문을 여는 광주회생법원은 기존 광주지법 회생파산부 체제보다 법관 인력이 2배 가까이 늘어난다. 전문 회생·파산위원도 증원될 예정이어서, 인력 부족으로 지연됐던 도산 사건 처리에 속도가 붙을 전망이다.


그동안 광주권역은 전담 법원이 없어 법관 5명이 도산 사건과 고유 재판을 병행하는 등 업무 과부하가 심각했다. 특히 광주지법의 개인회생 사건이 1년 새 26.2% 증가하는 등 도산 수요가 폭증하면서, 신속한 처리를 원하는 민원인들이 서울회생법원까지 찾아가는 '원정 회생' 현상이 빚어지기도 했다.


법원 개원과 함께 실무 지침도 서울회생법원 수준으로 재정비된다. 채무자에게 더 신속하고 유리한 회생 친화적 준칙이 적용될 것으로 보여 지역 경제 주체들의 재기 지원이 강화될 것으로 기대된다.

한편, 초대 광주회생법원장 보임과 법관 인사 규모는 다음 달 정기 법관 인사에서 최종 결정될 예정이다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났다…'두쫀쿠' 열풍에 덩달아 특수 "어차피 못 먹는데 줄 서서 뭐해" 편의점 난리 났... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…전문가들이 주목한 '이 성분'

소면·호떡믹스 쓰고 9500원?…경고 받은 '두쫀쿠'

"한국사람은 5만5000원"…루브르 '차등 요금제' 논란

두쫀쿠를 중고거래로 산다?…"안전·위생 어쩌려고"

"췌장 좀 살려줘…두쫀쿠 네등분 쪼개 먹어야" 전문가 조언

"새해 고민 상담은 여기서…" MZ들 새벽부터 오픈런

500억대 담배 소송 패소한 건보공단, "대법원까지 가겠다"

새로운 이슈 보기