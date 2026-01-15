고성엔지니어링, 케이지에이와 커버 일체형 배터리 개발 MOU

드론 업계 고질적 난제 극복 신기술 확보 나서

로봇 시스템 통합(SI) 솔루션 전문기업 고성엔지니어링은 이차전지 전극공정 전문기업 케이지에이 케이지에이 455180 | 코스닥 증권정보 현재가 3,050 전일대비 90 등락률 +3.04% 거래량 606,536 전일가 2,960 2026.01.15 10:52 기준 관련기사 케이지에이, 휴머노이드 전력 솔루션 AI 드론까지 확장…"고성엔지니어링과 MOU"케이지에이, 로봇용 확장형 전원 솔루션 2차 테스트 성료케이지에이, 실외 자율주행 서비스 로봇 기업 모빈과 MOU 전 종목 시세 보기 close 와 '인공지능(AI) 드론용 커버 일체형 배터리 개발을 위한 MOU'를 체결했다고 15일 밝혔다.

최창신 고성엔지니어링 대표(오른쪽)와 김옥태 케이지에이 대표가 업무협약 체결 후 기념촬영을 하고 있다. 고성엔지니어링 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 케이지에이가 개발 중인 확장형 전원 솔루션을 드론 케이스 커버와 융합하는 것이 골자다. 양사는 ▲드론 제품 연구·개발 ▲시제품 제작 및 성능 검증 ▲제품 사업화 ▲해외 마케팅 ▲정부 및 공공기관 연구과제 참여 등 사업 활로 모색에도 긴밀히 협력하기로 했다.

케이지에이의 솔루션은 배터리 용량을 획기적으로 늘릴 수 있다. 모빌리티, 휴머노이드 로봇 등 여러 영역으로 확대 적용이 가능하다. 케이지에이는 지난해 11월 평택 공장을 완공해 이차전지 전극공정 장비 등 주요 사업의 연간 생산 능력이 2000억원 규모에 달한다. 김옥태 케이지에이 대표는 "이번 협약으로 당사의 확장형 전원 솔루션 사업 적용 플랫폼이 휴머노이드 로봇을 넘어 미래 모빌리티 분야까지 넓어졌다"며 "특히 AI 드론은 방산·물류·유통 등 다양한 영역에서 활용 가능해 향후 안정적 매출 확보가 기대된다"고 말했다.

최창신 고성엔지니어링 대표는 "통상 중소형 드론은 크기와 무게를 고려해 배터리 용량을 제한하기 때문에 운용 시간이 20분 내외 수준"이라며 "이 사안은 업계에서도 고질적인 난제로 지적돼 왔지만 향후 양사가 협력해 이를 극복한 고성능 제품을 선보일 것"이라고 했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>