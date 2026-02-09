케이지에이, 49억 규모 차세대 이차전지 장비 수주

케이지에이 케이지에이 455180 | 코스닥 증권정보 현재가 3,565 전일대비 240 등락률 +7.22% 거래량 120,258 전일가 3,325 2026.02.09 10:26 기준 관련기사 케이지에이, 27억원 규모 2차전지 장비 공급계약케이지에이, 휴머노이드 전력 솔루션 AI 드론까지 확장…"고성엔지니어링과 MOU"고성엔지니어링, 케이지에이와 커버 일체형 배터리 개발 MOU 전 종목 시세 보기 close 는 탑머티리얼과 약 49억원 규모의 이차전지 전극공정 장비 공급 계약을 체결했다고 9일 밝혔다. 이로써 한 달 새 신규 수주잔고는 70억원을 넘어섰다.

케이지에이의 장비가 공급될 기업은 전고체 배터리를 중심으로 차세대 배터리를 개발 중인 곳이다. 전고체 배터리는 전기차를 포함해 휴머노이드 로봇, '고고도무인기', '미래항공모빌리티' 등 다양한 분야에서 폭넓게 활용될 것으로 기대받고 있다.

케이지에이는 차별화된 고객 맞춤형 설계 및 제작 역량이 강점으로, 복수의 고객사를 대상으로 차세대 이차전지 공정 장비를 다수 공급해 왔다. 해당 장비들은 통상 양산 단계까지 고려해 제작되며, 전방 고객사의 생산능력 확대가 진행되면 후속 발주까지 이어지는 구조를 가진다.

케이지에이는 다양한 차세대 배터리 상용화를 위한 각종 파일럿 장비를 국내외 주요 기업에 납품해 왔으며, 건식 전극 공정 장비와 양극 활물질 수계 공정 기술 등 여러 게임체인저 기술의 개발과 고도화에 집중하고 있다. 또한 휴머노이드 배터리 용량을 두 배 이상 확대할 수 있는 성형 배터리 분야에도 역량을 쏟고 있다.

케이지에이 관계자는 "기존 예정되었던 프로젝트들이 지난달을 기점으로 흐름이 정상화되고 있다"며 "전사적으로 영업활동 강화를 이어가고 있는 만큼 실적 개선세를 가속할 수 있을 것"이라고 말했다.





