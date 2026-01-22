본문 바로가기
케이지에이, 27억원 규모 2차전지 장비 공급계약

유현석기자

입력2026.01.22 09:46

케이지에이 는 탑머티리얼과 26억5600만원 규모의 2차전지 전극공정, 조립공정 장비 공급계약을 체결했다고 22일 공시했다. 기간은 2026년 9월30일까지다. 최근 매출액의 5.16%에 해당하는 규모다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

