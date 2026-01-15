본문 바로가기
사회
[날씨]전국 곳곳에 눈·비…빙판길 주의

임춘한기자

입력2026.01.15 07:36

목요일인 15일은 전국 곳곳에 비가 내리겠으며 강원도와 경상권에는 눈이 오는 곳도 있겠다.


서울 종로구 광화문네거리에서 시민들이 길을 건너고 있다. 연합뉴스

서울 종로구 광화문네거리에서 시민들이 길을 건너고 있다. 연합뉴스

기상청에 따르면 예상 강수량은 강원 내륙·산지 5㎜ 안팎, 강원 동해안, 충청권(충북 중남부 제외), 전라권, 경상권(대구·경북 남부 내륙 제외), 제주도 5㎜ 미만, 경기 동부, 충북 중남부, 대구·경북 남부 내륙 1㎜ 안팎이다. 예상 적설량은 강원 산지 1∼5㎝, 강원 내륙, 경북 북동 산지 1㎝다.

주요 지역의 기온은 오전 5시 기준 서울 2.5도, 인천 3.5도, 수원 2.5도, 춘천 -2.9도, 강릉 2.4도, 청주 2.2도, 대전 3.3도, 전주 12.2도, 광주 7.4도, 제주 15.0도, 대구 0.6도, 부산 11.1도, 울산 7.1도, 창원 4.9도 등이다. 낮 기온은 5∼17도로 예보됐다.


미세먼지 농도는 수도권·강원 영서·충청권·광주·전북은 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통'으로 예상된다.


바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.5∼4.0m, 서해·남해 1.0∼3.5m다.




임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

