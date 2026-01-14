본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

과학

르노 신차에 SKT AI 탑재…차량용 에이전트 '에이닷 오토' 공개

이명환기자

입력2026.01.14 10:08

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국어 특화 LLM '에이닷엑스 4.0' 탑재
운행 패턴·주행상황 AI가 인지…맞춤형 서비스 제공

SK텔레콤 은 르노코리아의 신차 '필랑트'에 차세대 차량용 인공지능(AI) 에이전트인 '에이닷 오토'를 적용했다고 14일 밝혔다.


에이닷 오토는 단순 명령 수행을 넘어 운전자의 운행 패턴과 주행 상황을 종합적으로 인지하는 지능형 AI 에이전트다. 차량의 인포테인먼트 시스템(IVI)에 탑재돼 운전 중에도 쉽게 AI를 활용할 수 있다.

SK텔레콤은 르노코리아의 신차 '필랑트'에 차세대 차량용 인공지능(AI) 에이전트인 '에이닷 오토'를 적용했다고 14일 밝혔다. 운전자가 에이닷 오토와 대화를 나누는 모습. SK텔레콤 제공

SK텔레콤은 르노코리아의 신차 '필랑트'에 차세대 차량용 인공지능(AI) 에이전트인 '에이닷 오토'를 적용했다고 14일 밝혔다. 운전자가 에이닷 오토와 대화를 나누는 모습. SK텔레콤 제공

AD
원본보기 아이콘

에이닷 오토는 전화·뉴스 안내·티맵(내비게이션)·FLO(음악) 등 인포테인먼트 서비스에 더해 차량 실내 온도와 공기를 관리하는 공조 시스템, 창문 여닫기 등 주요 기능도 음성으로 제어할 수 있다. 한국어 특화 거대언어모델(LLM)인 에이닷엑스 4.0을 적용, 대화형 AI를 통해 음성으로 다양한 기능을 제어하고 대화를 나눌 수 있다.


출근 시 운전자가 차에 탑승하면 기존 운행 패턴을 분석해 목적지로 사무실을 먼저 제안하고, 미세먼지가 많은 상황에서 창문이 열려 있으면 창문 닫기를 제안하는 등 상황에 맞는 맞춤형 서비스를 제안하는 식이다. 에이닷 모바일 앱과도 연동돼 에이닷 모바일 앱에 저장된 일정이 있다면 이를 기반으로 목적지를 제안하기도 한다.


SKT는 에이닷 오토의 르노코리아 필랑트 적용을 시작으로 향후 다른 브랜드 차량에도 에이닷 오토를 확대할 계획이다. 특히 브랜드별 요구에 맞춰 에이닷 오토를 온디바이스 솔루션 등 다양한 옵션으로 제공할 예정이다.

김지훈 SKT 에이닷 사업 담당은 "이번 에이닷 오토의 출시를 통해 차량 내 AI 에이전트의 새로운 가능성을 열었다"면서 "앞으로 차량뿐만 아니라 다양한 접점에서 국가대표 AI로서 다양한 AI 에이전트 기능을 경험할 수 있도록 할 것"이라고 강조했다.


SK텔레콤은 르노코리아의 신차 '필랑트'에 차세대 차량용 인공지능(AI) 에이전트인 '에이닷 오토'를 적용했다고 14일 밝혔다. 에이닷 오토가 미세먼지 지수가 나쁜 상황에서 창문을 닫자고 제안하는 모습. SK텔레콤 제공

SK텔레콤은 르노코리아의 신차 '필랑트'에 차세대 차량용 인공지능(AI) 에이전트인 '에이닷 오토'를 적용했다고 14일 밝혔다. 에이닷 오토가 미세먼지 지수가 나쁜 상황에서 창문을 닫자고 제안하는 모습. SK텔레콤 제공

원본보기 아이콘




이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

뇌졸중 쓰러진 아버지 대신 보험금 타러 갔다가 '반전'…뜻밖의 조건 뇌졸중 쓰러진 아버지 대신 보험금 타러 갔다가 '... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

올리브영인 줄 알았는데?…녹색 간판 자세히 보니 '온리영'

점심 거르고 관공서 갔더니 "휴무시간입니다"…이런 지자체 확산 중

유부남 부하와 '러브호텔' 간 女시장, 또 당선…"여성 동정표 쏟아져"

정체불명의 '폭로 계정'에 학폭 영상 또 떴다...일본 사회 파장 '일파만파'

'돼지그림' 커피잔 받아든 보안관 "이건 모욕" 발끈 …美 스타벅스 결국

10억미만 ‘똘똘한 한채’ 없나…호가 치솟는 노원 재건축 단지

경찰, '비위 의혹' 김병기 자택 등 6곳 압수수색

새로운 이슈 보기