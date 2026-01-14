르노 신차에 SKT AI 탑재…차량용 에이전트 '에이닷 오토' 공개

한국어 특화 LLM '에이닷엑스 4.0' 탑재

운행 패턴·주행상황 AI가 인지…맞춤형 서비스 제공

SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 54,600 전일대비 300 등락률 +0.55% 거래량 287,341 전일가 54,300 2026.01.14 10:35 기준 관련기사 SK텔레콤, 작년 4Q가 마지막 고비[클릭 e종목]AI로 먼저 걸렀다…SKT, 작년 통신사기 11억건 차단'위약금 면제' KT서 21만명 이탈…SKT 때보다 많아 전 종목 시세 보기 close 은 르노코리아의 신차 '필랑트'에 차세대 차량용 인공지능(AI) 에이전트인 '에이닷 오토'를 적용했다고 14일 밝혔다.

에이닷 오토는 단순 명령 수행을 넘어 운전자의 운행 패턴과 주행 상황을 종합적으로 인지하는 지능형 AI 에이전트다. 차량의 인포테인먼트 시스템(IVI)에 탑재돼 운전 중에도 쉽게 AI를 활용할 수 있다.

SK텔레콤은 르노코리아의 신차 '필랑트'에 차세대 차량용 인공지능(AI) 에이전트인 '에이닷 오토'를 적용했다고 14일 밝혔다. 운전자가 에이닷 오토와 대화를 나누는 모습. SK텔레콤 제공

에이닷 오토는 전화·뉴스 안내·티맵(내비게이션)·FLO(음악) 등 인포테인먼트 서비스에 더해 차량 실내 온도와 공기를 관리하는 공조 시스템, 창문 여닫기 등 주요 기능도 음성으로 제어할 수 있다. 한국어 특화 거대언어모델(LLM)인 에이닷엑스 4.0을 적용, 대화형 AI를 통해 음성으로 다양한 기능을 제어하고 대화를 나눌 수 있다.

출근 시 운전자가 차에 탑승하면 기존 운행 패턴을 분석해 목적지로 사무실을 먼저 제안하고, 미세먼지가 많은 상황에서 창문이 열려 있으면 창문 닫기를 제안하는 등 상황에 맞는 맞춤형 서비스를 제안하는 식이다. 에이닷 모바일 앱과도 연동돼 에이닷 모바일 앱에 저장된 일정이 있다면 이를 기반으로 목적지를 제안하기도 한다.

SKT는 에이닷 오토의 르노코리아 필랑트 적용을 시작으로 향후 다른 브랜드 차량에도 에이닷 오토를 확대할 계획이다. 특히 브랜드별 요구에 맞춰 에이닷 오토를 온디바이스 솔루션 등 다양한 옵션으로 제공할 예정이다.

김지훈 SKT 에이닷 사업 담당은 "이번 에이닷 오토의 출시를 통해 차량 내 AI 에이전트의 새로운 가능성을 열었다"면서 "앞으로 차량뿐만 아니라 다양한 접점에서 국가대표 AI로서 다양한 AI 에이전트 기능을 경험할 수 있도록 할 것"이라고 강조했다.

SK텔레콤은 르노코리아의 신차 '필랑트'에 차세대 차량용 인공지능(AI) 에이전트인 '에이닷 오토'를 적용했다고 14일 밝혔다. 에이닷 오토가 미세먼지 지수가 나쁜 상황에서 창문을 닫자고 제안하는 모습. SK텔레콤 제공





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



