코스피, 하락 출발 후 '4700선' 터치…장중 사상 최고치 경신

코스닥, 상승 출발 후 하락 전환

14일 코스피는 하락 출발했으나, 이내 4700선을 돌파하며 장중 사상 최고치를 또 한 번 갈아치웠다. 코스닥은 940~950대에서 보합세를 나타내고 있다.

새해 들어 코스피가 연일 신고가 행진을 이어가며 사상 첫 장중 4700선을 돌파한 14일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피, 원/달러환율, 코스닥 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 7.53p(0.16%) 내린 4,685.11출발해 상승폭을 키우고 있다. 2026.1.14 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

이날 오전 9시 11분 기준 코스피지수는 전 거래일 대비 0.28% 빠진 4679.55를 나타내고 있다. 전장보다 0.16% 내린 4685.11로 출발한 지수는 개장 직후 상승 전환해 4706.33까지 치솟아 사상 처음으로 4700선을 넘어서기도 했다.

개인과 기관이 각각 883억원, 879억원을 순매수하며 지수를 끌어올리고 있다. 반면 외국인은 1759억원을 팔아치우며 차익실현에 나선 모습이다.

다수 업종이 하락세다. 전기·가스(-3.63%) 운송장비·부품(-1.74%) 증권(-1.06%) 금속(-0.81%) IT서비스(-0.79%) 화학(-0.71%) 보험(-0.49%) 등의 순으로 내림 폭이 크다. 반면 의료·정밀기기(0.88%) 건설(0.41%) 기계·장비(0.60%) 전기·전자(0.56%) 등은 오르고 있다.

시가총액 상위 종목 가운데서는 1위 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 139,100 전일대비 1,500 등락률 +1.09% 거래량 4,429,912 전일가 137,600 2026.01.14 09:24 기준 관련기사 반도체가 이끄는 코스피...기회에 제대로 올라타고 싶다면?[굿모닝 증시]코스피 상승 랠리 멈추나…"환율 부담에 하락 출발 전망"코스피, 종가 기준 사상 처음 4690선 돌파…현대차 시총 80조 넘었다 전 종목 시세 보기 close 와 2위 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 743,500 전일대비 5,500 등락률 +0.75% 거래량 900,643 전일가 738,000 2026.01.14 09:24 기준 관련기사 반도체가 이끄는 코스피...기회에 제대로 올라타고 싶다면?코스피, 종가 기준 사상 처음 4690선 돌파…현대차 시총 80조 넘었다껑충 뛰는 구리값에 관련 ETF ‘꿈틀’...기회를 살려줄 투자금 활용법은 전 종목 시세 보기 close 가 각각 0.07%, 0.41% 오르며 강보합세를 보인다. 이 밖에 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,929,000 전일대비 21,000 등락률 +1.10% 거래량 11,401 전일가 1,908,000 2026.01.14 09:24 기준 관련기사 '4620선 고지 탈환' 코스피, 7거래일 연속 랠리코스피 신고가로 상승출발…역대 최고가 경신삼성바이오, 시총 3위 탈환…연초부터 시총 경쟁 재점화 전 종목 시세 보기 close (0.79%) SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 425,000 전일대비 1,500 등락률 -0.35% 거래량 70,094 전일가 426,500 2026.01.14 09:24 기준 관련기사 '4620선 고지 탈환' 코스피, 7거래일 연속 랠리코스피 신고가로 상승출발…역대 최고가 경신삼성바이오, 시총 3위 탈환…연초부터 시총 경쟁 재점화 전 종목 시세 보기 close (0.47%) 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 89,100 전일대비 2,100 등락률 +2.41% 거래량 3,437,019 전일가 87,000 2026.01.14 09:24 기준 관련기사 껑충 뛰는 구리값에 관련 ETF ‘꿈틀’...기회를 살려줄 투자금 활용법은'4620선 고지 탈환' 코스피, 7거래일 연속 랠리반도체 이익 사이클 힘받는다…코스피 상단 추가로 열릴까 전 종목 시세 보기 close (0.46%) 등이 오름세를 보인다. 반면 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 393,000 전일대비 1,000 등락률 -0.25% 거래량 60,295 전일가 394,000 2026.01.14 09:24 기준 관련기사 '4620선 고지 탈환' 코스피, 7거래일 연속 랠리코스피 신고가로 상승출발…역대 최고가 경신삼성바이오, 시총 3위 탈환…연초부터 시총 경쟁 재점화 전 종목 시세 보기 close (-0.51%) 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 407,000 전일대비 1,000 등락률 +0.25% 거래량 831,918 전일가 406,000 2026.01.14 09:24 기준 관련기사 반도체가 이끄는 코스피...기회에 제대로 올라타고 싶다면?정의선 회장, 中·美·印 거대경제권 점검…'초 단위' 글로벌 행보아이오닉 9, 세계 여성 올해의 차 '최고의 대형 SUV' 수상 전 종목 시세 보기 close (-1.11%) HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 630,000 전일대비 15,000 등락률 -2.33% 거래량 47,795 전일가 645,000 2026.01.14 09:24 기준 관련기사 [특징주]HD현대중공업, 올해 특수선 수주 증가 기대감에 강세'4620선 고지 탈환' 코스피, 7거래일 연속 랠리코스피 신고가로 상승출발…역대 최고가 경신 전 종목 시세 보기 close (-2.02%) 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,267,000 전일대비 15,000 등락률 -1.17% 거래량 48,878 전일가 1,282,000 2026.01.14 09:24 기준 관련기사 [클릭 e종목]"한화에어로, 장기적 항공우주 성장동력 보유" '4620선 고지 탈환' 코스피, 7거래일 연속 랠리같은 종목 샀는데 수익이 다르다? 4배 투자금을 연 4%대 금리로 전 종목 시세 보기 close (-1.72%) 등은 내리고 있다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.53% 내린 943.96을 나타내고 있다. 지수는 전장 대비 0.22% 오른 951.03으로 출발해 장중 951.03까지 올랐으나 이내 하락 전환해 약보합세를 유지하고 있다.

개인이 1277억원을 순매수 중이지만, 외국인과 기관이 각각 955억원, 276억원을 팔아치우며 지수를 끌어내리고 있다.

업종별로는 금융(-1.38%) 화학(-1.22%) 금속(-1.16%) 통신(-0.73%) 제약(-0.68%) 등의 순으로 하락률이 높다. 건설(0.37%) 비금속(0.33%) 출판·매체복제(0.31%) 운송·창고(0.10%) 등은 오르고 있다.

시총 상위 10개 종목 가운데서는 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 196,600 전일대비 1,400 등락률 +0.72% 거래량 122,809 전일가 195,200 2026.01.14 09:24 기준 관련기사 '4620선 고지 탈환' 코스피, 7거래일 연속 랠리코스피 신고가로 상승출발…역대 최고가 경신6거래일 연속 상승…코스피 사상 최고치 경신 전 종목 시세 보기 close · HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 51,650 전일대비 350 등락률 -0.67% 거래량 160,893 전일가 52,000 2026.01.14 09:24 기준 관련기사 코스피 신고가로 상승출발…역대 최고가 경신4620선 찍은 코스피, 단기 급등 부담에 상승분 반납 마감'외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락 전 종목 시세 보기 close (보합)을 제외하고 전 종목이 하락세다. 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 479,000 전일대비 1,500 등락률 +0.31% 거래량 50,942 전일가 477,500 2026.01.14 09:24 기준 관련기사 '4620선 고지 탈환' 코스피, 7거래일 연속 랠리예상 못한 기회가 찾아왔는데 투자금이 부족해 고민된다면?코스피 신고가로 상승출발…역대 최고가 경신 전 종목 시세 보기 close (-0.63%) 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 154,200 전일대비 1,500 등락률 -0.96% 거래량 71,749 전일가 155,700 2026.01.14 09:24 기준 관련기사 '4620선 고지 탈환' 코스피, 7거래일 연속 랠리코스피 신고가로 상승출발…역대 최고가 경신삼전·하이닉스 약세…4520선으로 내려온 코스피 전 종목 시세 보기 close (-1.41%) 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 95,100 전일대비 2,200 등락률 -2.26% 거래량 371,531 전일가 97,300 2026.01.14 09:24 기준 관련기사 모처럼의 기회는 크게 살려야...연 4%대 금리로 투자금을 4배까지'4620선 고지 탈환' 코스피, 7거래일 연속 랠리예상 못한 기회가 찾아왔는데 투자금이 부족해 고민된다면? 전 종목 시세 보기 close (-1.64%) 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 460,500 전일대비 7,000 등락률 +1.54% 거래량 51,195 전일가 453,500 2026.01.14 09:24 기준 관련기사 '4620선 고지 탈환' 코스피, 7거래일 연속 랠리4620선 찍은 코스피, 단기 급등 부담에 상승분 반납 마감'외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락 전 종목 시세 보기 close (-0.11%) 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 169,500 전일대비 200 등락률 +0.12% 거래량 41,485 전일가 169,300 2026.01.14 09:24 기준 관련기사 '4620선 고지 탈환' 코스피, 7거래일 연속 랠리코스피 신고가로 상승출발…역대 최고가 경신4620선 찍은 코스피, 단기 급등 부담에 상승분 반납 마감 전 종목 시세 보기 close (-0.71%) 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 72,800 전일대비 700 등락률 -0.95% 거래량 56,115 전일가 73,500 2026.01.14 09:24 기준 관련기사 '4620선 고지 탈환' 코스피, 7거래일 연속 랠리4620선 찍은 코스피, 단기 급등 부담에 상승분 반납 마감'전약후강' 코스피, 사흘째 최고가 랠리…4500선 안착 전 종목 시세 보기 close (-0.95%) 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 242,500 전일대비 6,500 등락률 -2.61% 거래량 33,950 전일가 249,000 2026.01.14 09:24 기준 관련기사 '4620선 고지 탈환' 코스피, 7거래일 연속 랠리코스피 신고가로 상승출발…역대 최고가 경신6거래일 연속 상승…코스피 사상 최고치 경신 전 종목 시세 보기 close (-2.41%) 등이다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>