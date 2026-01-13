광주시-LG이노텍, 차량용 제어모듈 생산라인 1천억 투자

광주사업장에 AP모듈 신규 생산라인 구축

2028년까지 단계적 투자…미래차·전장 산업 연계

시, 인허가·재정 지원으로 투자 이행 뒷받침

광주광역시와 LG이노텍이 차량용 제어 모듈 신규 생산라인 구축을 위해 1000억 원 규모의 투자협약을 체결했다. 광주시는 이번 투자를 통해 미래차·전장·인공지능 산업 생태계 강화에 나선다는 계획이다.

광주광역시와 LG이노텍은 13일 광주시청 비즈니스룸에서 차량용 제어 모듈 생산라인 구축을 위한 투자협약을 맺었다. 협약식에는 강기정 시장과 문혁수 LG이노텍 대표이사 사장 등이 참석했다.

강기정 광주광역시장이 13일 시청 비즈니스룸에서 문혁수 LG이노텍 대표이사 사장과 차량용 제어모듈 신규 생산라인 구축을 위한 투자협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 광주시 제공.

협약에 따라 LG이노텍은 2026년부터 2028년까지 총 1,000억원을 투자해 광주사업장에 차량용 제어 모듈(AP모듈) 신규 생산라인을 단계적으로 구축한다. 생산라인은 올해 12월 완공 예정이며, 완공 후 광주사업장 연면적은 9만7,000㎡로 늘어난다.

차량용 AP모듈은 차량의 두뇌 역할을 하는 핵심 부품으로, 첨단운전자보조시스템(ADAS)과 디지털 콕핏 등 자동차 전자시스템을 통합 제어하는 데 활용된다. LG이노텍이 지난해부터 본격 추진한 신사업 분야다.

광주시는 투자 이행을 위해 인허가 등 행정 지원과 함께 세제 감면, 보조금 등 재정적 지원을 병행할 방침이다. 시는 이번 투자가 광주 미래차·전장·인공지능 실증도시 전략과 맞물려 지역 산업 경쟁력을 높이는 계기가 될 것으로 보고 있다.

강기정 광주시장은 "이번 협약에 따른 직접 고용 효과는 30명이지만, 연관 산업을 포함한 파급 효과는 더 클 것"이라며 "전략산업 분야 우량기업 유치를 통해 지역경제와 일자리에 활력을 더하겠다"고 말했다.

문혁수 LG이노텍 사장은 "광주사업장은 모빌리티 사업의 핵심 거점"이라며 "광주 지역사회와 협력해 미래 모빌리티 산업 경쟁력 강화에 기여하겠다"고 밝혔다.





