소부장 특화단지 3기 돌입…'5극 3특' 연계해 지역 균형 키운다

공급망·기술 자립 담은 생태계 평가 강화

지자체 행정 부담 줄이는 ‘예비검토제’ 신설

정부가 소재·부품·장비(소부장) 산업 경쟁력 강화와 공급망 안정화를 위한 '제3기 소부장 특화단지' 지정 절차에 착수했다. 새 정부 핵심 지역 전략인 '5극 3특' 체계와 맞물려 지역 산업 거점을 육성하고 기업 간 생태계를 확대하는 방향으로 추진된다.

산업통상부는 13일 충북 청주오스코에서 지방정부, 앵커기업, 연구기관 관계자 등 200여명이 참석한 가운데 '소부장 특화단지 3기 선정 계획 설명회'를 개최했다고 밝혔다.

이번 선정의 핵심 키워드는 '균형발전'과 '생태계 확대'다. 정부는 권역별 대표 전략 산업을 육성하는 '5극 3특' 체계와 연계해 지역별 소부장 단지가 공급망 측면에서 어떤 시너지를 낼 수 있는지 집중 검토할 방침이다.

평가 항목 중 비중이 가장 높은 '소부장 산업 집적 및 경쟁력 강화 효과'에서는 앵커기업의 역할이 한층 구체화된다. 단순 입주를 넘어 공급기업과의 협력 모델, 기술 자립 지원 방식 등 실질적인 산업 생태계 확장 계획이 반영돼야 한다는 것이다. 산업부 관계자는 "앵커기업이 생태계를 끌어주는 구조가 현실적으로 작동하느냐가 관건"이라고 설명했다.

절차적 개선도 이뤄진다. 지방정부의 행정 부담과 시행착오를 줄이기 위해 처음으로 '예비검토제'가 도입된다. 지방정부가 핵심 구상을 담은 개념계획서를 먼저 제출하면, 정부가 정책 정합성을 컨설팅하는 방식이다. 산업부는 이를 통해 신청서 완성도를 끌어올리고 경쟁력 있는 제안이 나올 것으로 기대하고 있다.

산업부는 오는 3월 공식 공고와 접수를 시작한 뒤 서면·현장 검토와 전문가 심의를 거쳐 6월 '소부장 경쟁력 강화 위원회'에서 최종 대상지를 확정할 계획이다.

나성화 산업부 산업공급망정책관은 "3기 특화단지 지정을 통해 소부장 핵심 기술의 자립도를 높이고 지역 경제의 거점 역할을 수행할 산업 생태계를 조성하는 데 총력을 다하겠다"고 말했다.





