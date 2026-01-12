이찬진 금감원장 취임 첫 사모펀드 간담회…MBK는 제외

금감원이 주요 PE 참석명단 직접 골라

이찬진 금융감독원장이 취임 후 처음으로 기관전용 사모펀드(PEF) 운용사 대표들을 만난다. 지난해 말 PEF 규제안을 발표한 후 업계 의견을 처음 듣는 자리지만, 업계 1위인 MBK파트너스는 제외될 전망이다.

12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 금감원은 오는 20일 서울 여의도 본원에서 주요 PEF 운용사 대표들을 초청해 간담회를 개최할 예정이다. 국내 주요 운용사(GP) 10여곳 수장이 참석할 예정이다.

한국PEF협의회 회장을 맡고 있는 박병건 대신PE 대표도 참석할 예정이지만, 참석자 명단은 PEF협의회를 거치지 않고 금감원이 직접 명단을 구성한 것으로 전해졌다. 홈플러스 사태 관련 논란이 불거진 업계 1위 MBK파트너스는 초청 명단에서 제외될 것으로 보인다. 금감원이 MBK파트너스 주요 경영진의 사법 리스크 및 제재 심의와 관련한 이해충돌 우려를 고려한 것으로 풀이된다.

앞서 2024년 12월에 이복현 전 금감원장 주재로 열린 간담회에는 김광일 MBK파트너스 부회장을 비롯해 한앤컴퍼니, 스틱인베스트먼트, IMM PE, VIG파트너스, JKL파트너스, H&Q, SKS PE, UCK파트너스, 스카이레이크, 스톤브릿지캐피탈, KCGI 등 국내 주요 GP 12명이 모두 참석했다. 당시 MBK파트너스는 최윤범 고려아연 회장 측과 경영권 분쟁이 한창이었다.

간담회에선 지난달 발표된 '기관전용 사모펀드 제도 개선안'이 집중적으로 논의될 전망이다. 특히 중대 법 위반 시 업계에서 퇴출하는 '원스트라이크 아웃' 제도와 기업 인수 시 근로자 통지 의무 강화 등 GP의 내부통제 의무를 강화하는 가이드라인이 공식화될 것으로 보인다.

