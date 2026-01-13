"올해 전세·매매 동반 상승" 전문가 전망 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①'2026 부동산 시장 대전망' 설문조사…"올해 전세대란 닥칠 것"

②1월 금리 동결 전망…"부동산·환율, 금융안정 불안 요인 지속"

③주요 시중은행 전세대출 잔액 금감…서울 아파트 전세난 심화 영향

MARKET INDEX

○미 뉴욕증시 3대지수 일제 상승 마감

○파월 형사 기소 가능성에 장 초반 하락 후 상승 전환

○월가 "행정부, 결국 긴장 완화 위한 출구 모색" 전망

TOP 3 NEWS

■ [2026전망] "입주절벽 올해 절정"…전세든 매매든 다 오른다 [부동산AtoZ] ○전문가 100% 전세 상승 전망… 72% "상승폭 확대"

○전세 불안 원인 1위 "누적된 입주 물량 부족"

○매매가 91.7% 상승 점쳐…'전세와 매매 동반 상승'

■ [금통위poll]①전원 "1월 금리동결"… 올해 전망 갈렸다 '2.50% vs 2.25%' ○아시아경제, 국내외 경제전문가 13인 대상 조사

○여전한 외환 및 부동산 시장 불안이 동결 요인

○"올해 한 번 더 내린다" vs "연내 동결한다" 팽팽

■ 씨 마른 전세…은행 전세대출도 역대급 감소 ○주요 시중은행 전세자금 대출 잔액 감소세

○대출 규제와 전세난 겹쳐

○월세화 가속 비판에 정부도 고심

그래픽 뉴스 : [사모대출 개화]① 은행 공백 파고든 사모대출… 韓 시장도 열린다

○은행 기업대출 규제 강화로 美 사모대출 확대

○블랙스톤·아폴로·KKR 등 대출 〉 PE투자

○국민연금 등 해외 사모대출 출자 늘려와

돈이 되는 法

■ 권도형에 '사법 추방' 명령… 이르면 2030년 한국 올수도 ○미 법원, 권도형 징역 15년·사법적 추방 명령

○형기 절반 복역 후 한국 추방…2030년 전후 전망

○피해자·피해액 방대해 배상 명령은 제외

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026011214444847426

■ 여러 병원 운영 곧장 위법 아닌 이유 ○의료법인 병원 경영 관여만으로 '1인 1기관' 위반 아냐

○탈법적 악용 정황 추가 입증돼야 위반 성립

○대법원, 법리 오해 지적하며 원심 파기 환송

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026011214460163126



■ "국외 특허를 국내 사용 땐 과세" ○국외 특허라도 국내에서 사용되면 과세 대상

○특허 등록지가 아닌 실제 사용 여부가 기준

○대법원, 법리 오해 지적하며 원심 파기환송

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2026011214470271020

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.

오늘 핵심 일정

○국내

06:00 수출가격 (YoY) (12월)

06:00 수입물가지수 (YoY) (12월)

삼성스팩13호 코스닥 청약, 확정 공모가 2000원

○해외

01:00 독일 부바 발즈의 연설

02:30 미국 FOMC 위원 볼스틱 연설

03:00 미국 10년물 국채 입찰

03:00 미국 3년물 국채 입찰

22:30 미국 소비자물가지수 (MoM) (12월)

22:30 미국 근원 소비자물가지수 (MoM) (12월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 -4℃( ▲ 5 ℃) ｜최고기온 : -2℃( ▲ 4 ℃)

○강수확률 오전 0%｜오후 0%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>