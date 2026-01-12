한화투자증권, 연금자산 2조원 돌파

한화투자증권은 연금자산이 2조원을 돌파했다고 12일 밝혔다.

이는 지난 2023년 11월 연금자산 1조원을 돌파한 지 2년 2개월 만에 거둔 성과로 전략적 포트폴리오 운영과 고객 맞춤형 컨설팅 강화, 전사 차원의 협업 체계가 맞물려 자산 규모가 두 배로 급성장했다.

한화투자증권은 특히 확정기여형(DC)·개인형퇴직연금(IRP)에 집중하는 전략을 통해 운용 효율성을 높이고 고객 수익률 경쟁력을 지속적으로 제고해 왔다. 지난 2025년 고용노동부 퇴직연금 사업자 평가에서는 원리금보장 수익률과 수수료 효율성 부문 상위 10% 사업자로 선정되며 실질적인 운용 성과와 비용 경쟁력을 대외적으로 인정받은 바 있다.

최근 연금 시장은 자산 운용 단계를 넘어 수령 및 인출 단계까지 고려한 정교한 연금 설계에 대한 수요가 확대되고 있다. 한화투자증권은 이러한 변화에 발맞춰 연금계좌 내 재원별로 상이한 과세 체계를 고려해 고객이 최적화된 인출 전략을 수립할 수 있도록 돕는 '연금 수령 가이드'를 개발 중이다.

또한 한화투자증권은 ▲고객 특성 기반 자산관리 솔루션 강화 ▲비대면 채널 이용 편의성 제고 ▲연금 교육 및 콘텐츠 확대 등을 핵심 과제로 추진할 계획이다.

김승룡 한화투자증권 연금본부 상무는 "연금자산 2조원 달성은 영업 현장과 기획·지원 부문이 함께 만들어낸 성과이자 고객 신뢰가 축적된 결과"라며 "DC·IRP 전문성을 바탕으로 연금 비즈니스 경쟁력을 끊임없이 강화해 나가겠다"고 밝혔다.





