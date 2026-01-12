한미글로벌, 한전기술·英기업과 글로벌 원전 전략적 제휴

설계·사업관리 노하우 시너지

통합 패키지로 해외 시장 도전

국내 건설사업관리(PM) 1위 기업 한미글로벌이 원전 설계·엔지니어링 전문기업 한국전력기술, 영국의 글로벌 PM 전문기업 터너앤타운젠드와 전략적 제휴를 맺고 해외 원전 시장 공략에 본격 나선다.

한미글로벌은 12일 이 같은 내용의 3자 전략적 제휴 협약을 체결했다고 밝혔다. PM이란 대형 건설 프로젝트에서 발주처를 대신해 설계 검토, 공정 관리, 품질 감독 등을 총괄하는 것을 말한다.

이번 협약은 지난해 6월 한미글로벌과 한전기술이 맺은 원전 사업 협력 양해각서의 후속 조치다. 당시 양사는 국내외 원전 시장에서 공동 사업 기회를 모색하기로 했다. 이번에 영국의 원전 사업 관리 강자인 터너앤타운젠드까지 합류하면서 '3각 파트너십'이 완성됐다.

김용식 한미글로벌 사장(왼쪽부터)이 12일 김태균 한국전력기술 사장, 토마스 에인도우 터너앤타운젠드 상무와 글로벌 원자력 사업 전략적 제휴 협약(SAA)을 체결하고 기념 촬영을 하고 있다. 한미글로벌

이번 전략적 제휴 협약을 통해 3사는 각 사 강점을 결합해 글로벌 원전 시장에서 경쟁력을 극대화한다는 계획이다. 한미글로벌은 66개국 3200여건의 건설 프로젝트 관리 경험을 바탕으로 지난해 루마니아 체르나보다 원전 1호기의 계속운전(원전 수명 연장) 사업 관리 용역을 수주하며 원전 시장에 진출했다.

한전기술은 국내 한빛 원전과 UAE 바라카 원전 등을 설계한 국내 유일 원전 종합설계 기업이다. 터너앤타운젠드는 62개국에 247개 지법인을 둔 글로벌 기업으로, 현재 영국 정부가 추진 중인 대형 원전 '힝클리 포인트 C' 건설과 차세대 원전인 소형모듈원전(SMR) 구축 사업의 컨설팅을 맡고 있다.

세 회사가 손을 잡으면서 '설계-사업관리-비용·일정 관리'를 한 번에 제공하는 통합 서비스가 가능해졌다. 해외 원전 발주처 입장에서는 여러 업체와 따로 계약할 필요 없이 한 번에 프로젝트 전 과정을 맡길 수 있는 셈이다.

세 회사는 앞으로 전문 인력을 상호 파견하고, 디지털 트윈(실제 시설물을 가상공간에 똑같이 구현하는 기술)과 인공지능(AI) 등 첨단 기술을 활용한 사업 관리 체계도 공동 개발할 계획이다. 협력 대상도 신규 원전 건설에 그치지 않고 소형모듈원전(SMR), 노후 원전 해체, 방사성폐기물 처분장 건설 등 원전 생애주기 전반으로 넓혀나갈 방침이다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



