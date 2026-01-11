1월 첫주 서울 아파트값 상승률 소폭 둔화…관악·마포구 상승폭 커[부동산AtoZ]

서울 매매가 변동률 0.20%

최근 2주 대비 오름폭 하락

관악구 0.53%, 마포구 0.39% 등

경기는 0.10% 상승, 21주 연속 올라

안양 동안구(0.58%), 하남시(0.56%) 순

1월 첫 주 서울 아파트 매매가 상승률이 소폭 감소해 0.20%를 기록했다. 매매수요는 4주 연속 증가했다.

11일 KB국민은행 KB부동산이 발표한 주간KB아파트시장동향에 따르면 전국 아파트 가격 변동률은 전주(조사기준 지난해 12월 29일) 대비 매매는 0.06%, 전세는 0.07% 상승했다. 전국아파트 매매가는 19주 연속 상승했다.

수도권(0.11%) 아파트 매매가격은 서울은 0.20%, 경기는 0.10%, 인천은 0.01% 올랐다.

5개광역시(0.01%) 아파트 가격은 울산(0.06%), 부산(0.02%), 대전(0.02%)은 상승했고, 대구(-0.01%), 광주(-0.03%)는 하락했다. 대구는 11월 마지막 주부터 6주간 상승 흐름을 보이다 1월 첫 주 들어 하락했다.

전국 매수우위지수는 44.6을 기록해 전주 대비 2.5p 상승했다. 10·15 주택시장 안정화 대책 이후 관망세가 지속되면서 매수세 유입은 약한 수준이다.

서울 매매가 1월 첫 주 0.20%, 상승률 1위 관악구(0.53%)

서울은 직전 주인 지난해 12월 마지막 주(0.22%) 대비 상승률이 소폭 감소했다. 지난해 12월 넷째 주와 마지막 주에 각각 0.21%, 0.22%를 기록하면서 2주 연속 오름폭을 키웠다가 다시 둔화했다. 서울은 49주 연속 매매가 상승세를 이어가고 있다.

지역별로 관악구(0.53%), 마포구(0.39%), 동대문구(0.38%), 강동구(0.38%), 광진구(0.29%) 등이 직전 주보다 상승폭이 커지면서 서울 지역 상승세를 이끌었다.

관악구의 경우 지난해 10·15 주택시장 안정화 대책 발표 직후 0.58% 올랐다가 이후 상승세가 꺾였다. 12월 마지막 주부터 다시 상승폭이 확대되면서 올해 1월 첫 주 들어 서울에서 가장 높은 상승률을 기록했다.

서울 매수우위지수는 86.1로 전주 대비 3.6p 오르면서 4주 연속 상승하고 있다. 서울은 권역별로 강북14개구(84.0)와 강남11개구(88.0)는 전주 대비 각각 0.9p, 6.0p 상승했다. 강남권에서 매수 수요 증가폭이 두드러졌다.

경기 21주 연속 상승…안양 동안구·하남시 순

경기아파트 매매가격 변동률은 0.10%로 21주째 오름세를 보였다. 1월 첫 주 매매가 변동률은 최근 3주간(0.07%→0.09%→0.10%) 소폭 상승했다.

지역별로는 안양시 동안구(0.58%), 하남시(0.56%), 성남시 중원구(0.48%), 성남시 분당구(0.39%) 등이 상승했다. 반면 이천시(-0.11%), 부천시 소사구(-0.04%), 파주시(-0.04%) 등은 하락했다.

안양시 동안구는 토지거래허가구역 지정 이후 전체적으로 거래량이 많지 않으나 신축 대단지는 거래가 활발한 편이다. 평촌신도시 재건축 선도지구 단지 위주로 가격이 오르면서 강세를 보였다.

인천(0.01%)은 2주 연속 상승 흐름을 이어갔다. 연수구(0.03%), 남동구(0.02%), 부평구(0.01%)는 상승하고, 미추홀구(0.00%), 서구(0.00%), 중구(0.00%)는 보합권이다. 동구(-0.02%), 계양구(-0.02%)는 하락했다.

전국 전셋값도 완만한 상승

전국 아파트 전셋값 변동률은 0.07%를 기록했다. 상승폭은 전주와 동일하다. 수도권(0.10%) 아파트 전셋값은 서울은 0.12%, 경기는 0.10%, 인천은 0.07% 올랐다.

서울(0.12%) 아파트 전세가격은 47주 연속 상승했다. 지역별로 노원구(0.33%), 광진구(0.25%), 동대문구(0.23%), 마포구(0.22%), 도봉구(0.21%) 순으로 상승하면서 강북권 전세가격 상승세가 두드러졌다. 연초를 맞아 서울지역 전세 거래는 전반적으로 한산한 분위기다. 노원·광진구 등 학군 수요가 있는 지역을 중심으로 전세가격이 강세다.

경기(0.10%)아파트 전세가격은 49주 연속 오름세를 보였다. 안양시 동안구(0.55%), 성남시 중원구(0.38%), 구리시(0.36%), 용인시 수지구(0.34%) 등이 상승했다. 반면 과천시(-0.51%), 부천시 소사구(-0.09%), 시흥시(-0.05%) 등은 하락했다. 안양시 동안구는 매매가격이 오르면서 전셋값도 같이 오르는 추세다. 전세 매물이 부족해 매물이 나오는 대로 바로 계약이 이뤄지는 분위기다.

인천(0.07%)은 14주째 상승 흐름으로 전주 대비 오름폭이 소폭 커졌다. 지역별로 서구(0.15%), 계양구(0.12%), 연수구(0.08%), 중구(0.05%), 미추홀구(0.04%), 부평구(0.04%), 남동구(0.01%)는 상승하고, 동구(0.00%)만 보합을 기록했다.

5개 광역시(0.06%)는 부산(0.10%), 대구(0.06%), 울산(0.05%), 광주(0.04%), 대전(0.03%) 모두 상승했다. 대구·광주는 전주 대비 오름폭이 소폭 확대됐고, 부산·울산은 지난주와 같은 상승률을 유지했다. 대전은 상승세가 소폭 둔화했다.

기타지방(0.03%)은 지역별로 충남(0.05%), 경남(0.04%), 전남(0.03%)은 상승하고, 충북(0.00%), 전북(0.00%)은 보합권이다. 경북(-0.03%), 강원(-0.04%)은 하락했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



