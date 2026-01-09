본문 바로가기
한투AC, 지난해 스타트업에 120억 신규 투자...전년비 15%↑

조슬기나기자

입력2026.01.09 09:17

누적 408억원 집행...창업 3년 미만 기업 66%

한국금융지주는 자회사 한국투자액셀러레이터(한투AC)가 지난해 한 해 동안 총 120억원 규모의 신규 투자를 집행했다고 9일 밝혔다. 이는 전년 대비 약 15% 증가한 수치로, 침체된 벤처 투자 시장 속에서도 초기 기업에 대한 투자를 적극적으로 확대했다는 평가다.


지난해 신규 투자는 인공지능(AI), 딥테크, 바이오 및 헬스케어 등 기술 집약적 산업군을 중심으로 총 30건 이뤄졌다. 높은 성장 잠재력을 보유한 기업들이 사업 초기 결정적 시점에 자본을 공급받음으로써 지속 가능한 성장 동력을 확보하도록 돕는데 초점을 맞췄다고 회사측은 설명했다. 한투AC는 2022년부터 120개 기업에 408억원 규모의 투자를 집행해 왔다. 그중 창업 3년 미만 기업에 대한 투자액 비중은 66%로 기업 설립 초기에 자금을 공급하는 '최초 기관 투자자(First Institutional Investor)' 역할을 강화하고 있다.

한투AC, 지난해 스타트업에 120억 신규 투자...전년비 15%↑
지난해에는 기존 포트폴리오 기업에 대한 후속 투자도 42억원 규모로 진행했다. 또한 포트폴리오 기업이 외부 투자를 35건 유치하고, 정부 창업 지원 프로그램인 TIPS에 11건 선정되는 등 기술력과 성장성을 인정받도록 지원했다.

포트폴리오 기업들의 사업 확장을 위한 지원 프로그램도 다양화했다. 미디어 및 콘텐츠 분야의 투자유치 기회를 제공하는 '미디어 X 챌린지'를 개최하고, 주요 대학과의 산학 협력을 통해 기술 고도화 및 인재 발굴을 지원했다. 더불어 해외 진출을 위한 'K-글로벌 액셀러레이팅 바른동행 AX' 등 글로벌 연계 프로그램을 통해 기업들의 성장 무대도 확장했다.


한투AC는 금융을 통한 사회공헌을 목표로 설립된 전문 액셀러레이터다. 자금 유치에 어려움을 겪는 초기 기업을 대상으로 시드(Seed) 투자, 멘토링, 사무공간 등 성장 기반을 제공한다. 한투AC 관계자는 "창업 초기부터 성장·스케일업까지 전 주기에 걸쳐 스타트업과 함께 성장하는 파트너로서 기업과의 장기적인 신뢰 관계를 구축하는데 집중하고 있다"며 "한국투자금융그룹이 보유한 금융 인프라와 네트워크를 활용해 포트폴리오 기업들이 글로벌 기업으로 성장할 수 있도록 적극 지원할 계획"이라고 말했다.




조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
