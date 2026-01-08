[CES 2026]HL클레무브, 인피니언과 미래차 개발 파트너십

SDV 아키텍처 공동 개발

HL그룹 자율주행 솔루션 전문 기업 HL클레무브는 글로벌 반도체 선도 기업 인피니언과 미래차 기술 개발을 위한 전략적 파트너십을 체결했다.

양사는 7일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026'에서 이윤행 HL클레무브 사장, 홍대건 최고기술책임자(CTO), 피터 셰퍼(Peter Schaefer) 인피니언 부사장, 토마스 뵘(Thomas Boehm) 부사장 등 양사 관계자가 참석해 이 같은 내용의 협약을 체결했다.

양사는 '소프트웨어 중심 차량(SDV) 아키텍처 공동 개발'과 '자율주행 기술 혁신 가속화'에 힘을 모으기로 했다.

SDV 아키텍처는 수많은 전자제어장치(ECU)를 통합 관리할 수 있다. 존 제어, 기존 기능별 분산 제어에서 벗어나 물리적 근접 영역을 한데 묶어 제어하는 방식이다. 차량 소프트웨어 운영 효율을 높일 뿐 아니라, 배선 등 하드웨어를 대폭 줄일 수 있어, 차세대 전자 아키텍처 전환의 린치핀으로 평가받는다.

또 존 컨트롤 유닛, 차량 이더넷 기반 ADAS·카메라 솔루션, 차세대 레이더 기술 개발을 추진, 자율주행 기술 혁신에도 박차를 가한다.

이윤행 사장은 "SDV 시대 글로벌 경쟁력을 강화하는 중요한 변곡점이 될 것"이라며 "자율주행 핵심 영역에서 기술 혁신 속도를 한층 높이겠다"고 말했다.

피터 셰퍼 부사장은 "인피니언은 폭넓은 제품 포트폴리오, 깊이 있는 시스템 이해, 애플리케이션 노하우를 기반으로 자동차 업계 SDV 전환과 시장 출시 가속화를 지원하고 있다"며 "인피니언의 기술 리더십과 HL클레무브의 자율주행 전문성을 결합해 더 안전하고 스마트한 모빌리티 솔루션을 제공하겠다"고 밝혔다.





