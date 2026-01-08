본문 바로가기
부천시, 매주 수요일 신중년 일자리 현장상담 운영

박혜숙기자

입력2026.01.08 10:23

경기 부천시는 신중년의 안정적인 일자리 연계와 재취업 지원을 위해 부천시노동자종합복지관과 협력해 '신중년 일자리 현장상담'을 운영한다고 8일 밝혔다.


현장 상담은 은퇴 이후 또는 생애전환기를 맞은 50~64세 신중년이 겪는 구직 정보 부족과 접근성의 한계를 해소하기 위해 마련됐으며, 전문 일자리 상담사가 직접 1대 1 맞춤형 상담을 제공한다.

매주 수요일 오후 2시부터 5시까지 부천시 신중년 노후준비지원센터에서 운영되며, 일자리상담사 2명이 구직자의 상황과 경력에 맞춘 상담을 진행한다.


일자리상담사가 신중년 구직자의 경력과 희망 분야를 청취하며 1대 1 맞춤 상담을 진행하고 있다. 경기 부천시 제공

일자리상담사가 신중년 구직자의 경력과 희망 분야를 청취하며 1대 1 맞춤 상담을 진행하고 있다. 경기 부천시 제공

상담 내용은 구직 방향 설정, 취업 정보 제공, 이력서와 구직 전략 상담, 유관 일자리 지원사업 연계 등으로 구성되며, 국민취업지원제도와 부천무료취업센터 등 다양한 일자리 자원을 연계해 실질적인 취·창업 정보를 제공할 계획이다.


시는 신중년 노후준비지원센터와 지역 유관기관 간 협업을 통해 이번 사업을 추진하며, 이를 통해 신중년이 보다 쉽게 일자리 정보를 접하고 자신의 역량과 욕구에 맞는 일자리를 탐색할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

부천시 관계자는 "신중년에게 일자리는 단순한 생계 수단을 넘어 지속적인 사회참여와 삶의 활력을 유지하는 중요한 요소"라며 "지역사회 자원을 적극 활용해 신중년이 체감할 수 있는 노후준비지원 정책을 꾸준히 추진하겠다"고 밝혔다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
