행안부, 소방청 등 산하기관 '공개 업무보고' 받는다

김영원기자

입력2026.01.07 11:00

소방청, 산하기관 최초로 업무보고 생중계

행정안전부가 소속 산하기관 업무보고를 국민에게 공개한다.


행안부는 8일부터 12, 14일 등 3일에 걸쳐 경찰청, 소방청 등 20개 산하기관 업무보고를 실시한다고 7일 밝혔다.

행안부, 소방청 등 산하기관 '공개 업무보고' 받는다
국민과의 소통을 강조하는 국민주권정부의 철학에 맞춰 소속 청 및 산하기관 업무보고의 전 과정은 투명하게 공개할 계획이다. 국민적 관심이 큰 소방청과 그 산하기관 업무보고는 전 부처 소속 청 및 산하기관 중 최초로 KTV를 통해 생중계된다. 이 밖 기관들의 업무보고는 촬영한 뒤 행안부 유튜브를 통해 영상을 공개한다.


8일 오전 10시에는 소방청과 소방청 소속 산하기관 5곳이 업무보고를 실시한다. 대한소방공제회, 소방산업공제조합, 한국소방산업기술원, 한국소방시설협회, 한국소방안전원 등이다.


같은 날 오후 3시에는 행안부 산하 디지털·안전 분야 3개 기관인 한국지능정보사회진흥원, 한국지역정보개발원, 한국승강기안전공단의 업무보고가 진행된다.

오는 12일 오후 3시에는 경찰청과 그 산하기관인 경찰공제회, 총포화약안전기술협회, 한국도로교통공단이 업무보고를 한다.


14일 오전 10시에는 행안부 산하 공공부조·재정세제 분야 4개 기관인 대한지방행정공제회, 한국지방재정공제회, 지방공기업평가원, 한국지방세연구원이 윤호중 행안부 장관에게 업무보고를 한다.


같은 날 오후 2시에는 지방자치·과거사 분야 5개 기관인 한국섬진흥원, 한국지방행정연구원, 국립국가폭력트라우마치유센터, 민주화운동기념사업회, 일제강제동원피해자지원재단의 업무보고가 진행된다.


각 업무보고의 세부 내용은 업무보고 당일 사후 브리핑을 진행해 국민과 언론에 주요 내용을 알리게 된다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr
